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Lübnan'dan "İsrail gazını Avrupa'ya taşıma projesi" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 14:02 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil: "Lübnan, haklarının ve egemenliğinin ihlal edilmesine müsaade etmeyecektir"

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, İsrail gazını Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) üzerinden Avrupa'ya taşıma konusunda ülkesinin ekonomik bölge haklarının ihlal edilmemesi uyarısında bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Basil, İsrail'den GKRY üzerinden Avrupa'ya uzanacak bir gaz hattı projesine ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanı sıra GKRY, Yunanistan ve İtalya'nın dışişleri bakanlarına birer mektup gönderdi.

"Lübnan, haklarının ve egemenliğinin ihlal edilmesine müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullanan Basil, İsrail ile söz konusu ülkeler arasında Akdeniz'de planlanan projeye ilişkin uluslararası deniz hukukuna başvuracaklarına işaret etti.

İsrail gazını Avrupa'ya taşımak için, Lübnan karasularından Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ve oradan da Yunanistan ile İtalya'ya uzanacak bir doğal gaz boru hattı projesi konuşuluyor.

Öte yandan Lübnan ile İsrail arasında uzun yıllardan beri devam eden deniz sınırı anlaşmazlığı söz konusu.

İki ülke arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, Amerikalı bir şirketin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesi ile gündeme gelmişti.

Uzmanlar, Lübnan’ın yaklaşık 22 bin kilometrekarelik deniz sahasındaki doğal gaz rezervinin 96 trilyon metreküp, petrol rezervinin ise yıllık 865 milyon varil olduğunu tahmin ediyor.

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Dışişleri Bakanı Cibran Basil İsrail gazı Lübnan

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