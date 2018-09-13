Lübnan'dan İsrail'in mülteciler projesine tepki

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının ellerinden alınmasına kesinlikle karşı çıkacaklarını belirterek, "İsrail'i, topraklarımızdaki işgalini bitirerek yendiğimiz gibi Filistinli mültecilere bulundukları ülkede vatandaşlık verme projesinde de yeneceğiz." dedi.

Basil, Lübnan'ın Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın gündeme getirdiği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinli mültecilerin Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak'a kalıcı olarak yerleştirilmesi yönünde bir girişimi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi.

Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dönüş hakkını ellerinden alacak bu tutumun yeni olmadığına dikkati çeken Basil, artık ABD ve İsrail'in bu yönde sergiledikleri pozisyonlara alıştıklarını söyledi.

Bu konuda sürekli uyarılarda bulunduğunu, son olarak iki gün önce Arap Birliği toplantısında da aynı uyarıyı yaptığını belirten Basil, şöyle devam etti:

"Arapların çaresizliği, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) sağlanan finansal fonları durdurma kararından sonra bu adımın atılmasına teşvik ediyor. Bunların niyetleri belli, ancak Filistinli mültecilere bulundukları ülkede vatandaşlık verme konusu bütün dünyada kabul edilse de biz kabul etmeyeceğiz."