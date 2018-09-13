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Lübnan'dan İsrail'in mülteciler projesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:20 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil: "Arapların çaresizliği, UNRWA'ya sağlanan finansal fonları durdurma kararından sonra bu adımın atılmasına teşvik ediyor" "İsrail'i, topraklarımızdaki işgalini bitirerek yendiğimiz gibi Filistinli mültecilere bulundukları ülkede vatandaşlık verme projesinde de yeneceğiz"

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının ellerinden alınmasına kesinlikle karşı çıkacaklarını belirterek, "İsrail'i, topraklarımızdaki işgalini bitirerek yendiğimiz gibi Filistinli mültecilere bulundukları ülkede vatandaşlık verme projesinde de yeneceğiz." dedi.

Basil, Lübnan'ın Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz'ın gündeme getirdiği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinli mültecilerin Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak'a kalıcı olarak yerleştirilmesi yönünde bir girişimi olduğu iddialarına sert tepki gösterdi.

Filistinli mültecilerin vatanlarına geri dönüş hakkını ellerinden alacak bu tutumun yeni olmadığına dikkati çeken Basil, artık ABD ve İsrail'in bu yönde sergiledikleri pozisyonlara alıştıklarını söyledi.

Bu konuda sürekli uyarılarda bulunduğunu, son olarak iki gün önce Arap Birliği toplantısında da aynı uyarıyı yaptığını belirten Basil, şöyle devam etti:

"Arapların çaresizliği, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) sağlanan finansal fonları durdurma kararından sonra bu adımın atılmasına teşvik ediyor. Bunların niyetleri belli, ancak Filistinli mültecilere bulundukları ülkede vatandaşlık verme konusu bütün dünyada kabul edilse de biz kabul etmeyeceğiz."

Filistinli mültecilerin vatanlarına dönüş hakkının kutsal olarak kalmaya devam edeceğinin altını çizen Basil, "İsrail'i, topraklarımızdaki işgalini bitirerek yendiğimiz gibi Filistinli mültecilere bulundukları ülkede vatandaşlık verme projesinde de yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Katz, sosyal medya hesabından, "ABD Başkanı Trump'ın Filistinli mültecilerin, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak'a kalıcı olarak yerleştirilmesi yönündeki girişimini memnuniyetle karşılıyorum." paylaşımında bulunmuştu.

- Filistinli mülteciler meselesi

Filistin-İsrail barış müzakerelerinde mülteciler meselesi, uzun yıllar masadaki en karmaşık konulardan biri olmuştu.

Filistin içinde ve dışında hâlihazırda 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

İsrail ise Filistinlilerin zorla göç ettirildiği topraklara geri dönmelerini kabul etmiyor. Arap ülkeleri de Filistinli mültecilerin kendi ülkelerine yerleştirilmesini reddediyor.

ABD yönetimi, geçen ay sonunda, Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyan UNRWA'ya mali yardımlarını tamamen durdurma kararı almıştı.

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Cibran Basil Filistinli Mülteciler Lübnan

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