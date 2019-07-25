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Lübnanlı Bakan'dan İsrail'e Filistin tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 17:30 | Son Güncelleme

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil: "İsrail, Batı Şeria'da evleri yıkıyor ve Filistinlileri evlerinden tehcir ediyor" "İsrail ayrıca, uluslararası anlaşmalar ile planlar çerçevesinde Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ellerinden almaya çalışıyor"

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, İsrail’in uluslararası yasaları çiğneme alışkanlığını esefle karşıladıklarını belirtti.

Basil, ülkesini ziyaret eden Paraguaylı mevkidaşı Luis Alberto Castiglioni ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi. Lübnanlı Bakan, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki ihlallerine dikkati çekti.

İsrail’in uluslararası yasaları çiğneme alışkanlığını esefle karşıladıklarını ifade eden Basil, "İsrail, Batı Şeria'da evleri yıkıyor ve Filistinlileri evlerinden tehcir ediyor. İsrail ayrıca, uluslararası anlaşmalar ile planlar çerçevesinde Filistinli mültecilerin dönüş hakkını ellerinden almaya çalışıyor." dedi.

Bazı Filistinliler ile Arapları, İsrail'in ihlallerini görmezden gelmesi için uluslararası topluma cesaret vermekle suçlayan Basil, halihazırda da Filistinlilere karşı birtakım planların yapıldığını ve bunlarla mücadele için birlik olunması gerektiğini belirtti.

Basil, Lübnan'ın 70 yılı aşkın süredir Filistin meselesi dolayısıyla zorluklar çektiğini ifade ederek, bu konuda da dost ülkelerin yardımlarına talip olduklarını kaydetti.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Basil, Suriyelilerin bir an önce vatanlarına dönmeleri için uluslararası toplumdan anlayış beklediklerine vurgu yaptı.

- Paraguay'dan Lübnan'a mülteciler konusunda destek

Paraguaylı Dışişleri Bakanı Castiglioni de ülkesinin, Lübnan'ın meşru taleplerini yerine getirmesine destek vereceğini söyledi.

Her insanın kendi vatanında yaşamasını umut ettiklerini belirten Castiglioni, Lübnan'ın "Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri yönündeki talebini" desteklediklerini ifade etti.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.

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Cibran Basil Dışişleri Bakanı Filistin Lübnan

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