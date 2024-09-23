Lübnanlı gazeteci canlı yayın yaptığı sırada İsrail bombardımanının hedefi oldu

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hava saldırıları düzenledi. İnternational Network Yönetmeni Fadi Boudia da canlı yayında bombardımana yakalandı.

Lübnanlı gazeteci Boudia'nın canlı yayın yaptığı sırada şiddetli bir sesle irkilip, arkadaki paravanın devrilmesiyle öne düştüğü görüldü. İsrail'in hava saldırısında yaralanan Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Lübnanlı gazeteci Fadi Boudia canlı yayın yaptığı sırada İsrail'in düzenlediği hava saldırısında yaralandı. pic.twitter.com/CGzeS1zu1I — Mynet (@mynet) September 23, 2024

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır