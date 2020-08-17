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Lübnanlı spiker canlı yayında istifa etti: Sizden tiksiniyorum!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Lübnan'ın ulusal kanallarından Lebanon24'ün ana spikeri Vesim Orabi, haber bülteninin ardından istifa ettiğini açıkladı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, ülkedeki siyasi duruma tepki gösteren Orabi, ülkenin "hayal mezarlığına" döndüğünü söyleyerek, "şerefli bir yaşam sağlanana kadar" ülkeye dönmeyeceğini açıkladı.

Lübnan devlet televizyonunda 11 yıl boyunca haber spikeri olaran çalışan Orabi, izleyicilerine etkili bir konuşma yaparak, bu süre boyunca yayınladığı "kötü" haberlerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Orabi, istifa ettiği canlı yayın videosunu kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Konuşmasına Lübnanlı sanatçı Feyruz'un "Bir başka sondayız" sözünü alıntılayarak başlayan Orabi, "Bu, ulusal kanaldaki 11 yılımın ardından yaptığım son yayındı" dedi.

"11 yıldır çoğunlukla acı haberleri aktardım" diyen Orabi, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ne yazık ki; 11 yıl boyunca hafızama kazınan çoğunluğu acı haberleri size aktardım. Patlamalar, suikastlar ve saldırılar. Güney sınırlarındaki saldırılar, iç savaşlar ve bu kanalda verilen her şey... Artık sizden tiksindiğim için bu toprakları terk ediyorum."

"Bugün buradaki görevim sona erdiyor" diyen spiker, kanaldan yönetim istediği için değil, kendi isteğiyle ayrıldığını "Sadece, rüyalara mezar olan bu topraklarda artık duramıyorum" ifadeleriyle dile getirdi.

İstediği takdirde 2 veya 3 ayrı şirkette iş bulabileceğini söyleyen Orabi, "Bu toprakları, iş fırsatı bulamadığım için terk etmiyorum. Artık sizden tiksindiğim ve kendi ellerinizle bu hale getirdiğiniz vatanda yer bulamadığım için terk ediyorum" dedi.

Orabi, "Bu vesileyle bana destek olan ya da olmayan herkese teşekkür ediyorum. Çünkü ikisi de beni güçlü kılıyor" açıklamasında bulundu.

Ünlü spiker, sözlerini "Umudum, vatanımdan alınanlar geri getirilir ve bizler sadece defnedilmek için değil, şerefimizle yaşamak için geri döneriz" ifadeleriyle sonlandırdı.

Beyrut Limanı'ndan 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada 170'ten fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Patlamanın ardından başlayan protestoların ardından Başbakan Hasan Diyab'ın kabinesi istifa etmişti.

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