Lüks araçları 15 saniyede çalıyorlardı, kıskıvrak yakalandılar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya, Keçiören ve Sincan ilçelerinde çeşitli tarihlerde aynı iki marka ve modelde 10 aracın çalınması üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonda, otomobilleri çaldıkları ve sahte evrakla satmayı planladıkları öğrenilen T.D ve M.Ş. isimli oto hırsızları yakalandı.

15 SANİYEDE ÇALMIŞLAR

Polis, güvenlik kameraları ve tanık ifadelerinin incelenmesi neticesinde oto hırsızlarının 15 saniyeden kısa bir süre içinde araçları çaldıklarını belirledi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.

(İHA)

