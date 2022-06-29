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Lüks içinde yaşadıkları ortaya çıkmıştı! Müşterilerin parasını alan sigortacı: Bahis oynadım ve paraları kaybettim

29.06.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te sigorta firmasında çalışan ve firma bünyesinde yatırım yapılacağı yalanını söyleyerek topladıkları paralarla lüks içinde yaşam süren Murat İnce ve eski eşi Buse A.'nın yargılanmasına başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Murat İnce, ''Müşterilerime para kazandırdım. Kimseyi kandırmadım. Pandemi dolayısıyla piyasada ciddi değişiklik oldu. Bahis oynadım ve paraları kaybettim'' dedi. Buse A. ise, 'Her şey sosyal medyada göründüğü gibi değil. Alacaklılar kapıya dayanınca ayrıldık' dedi

Lüks içinde yaşadıkları ortaya çıkmıştı! Müşterilerin parasını alan sigortacı: Bahis oynadım ve paraları kaybettim

İzmit’te sigorta firmasında çalışan Murat İnce ile eski eşi Buse A., müşterilerine, çalıştıkları firmanın içinde fon alarak parayı yatırım şeklinde değerlendirdikleri yalanını söyleyerek para topladı. Bu dönemde sosyal medya hesaplarından lüks yaşamlarını paylaşan çift, bir süre sonra telefonlarını kapatarak ortadan kayboldu. Yatırım yaptığını düşünen müşteriler, bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu. Polis ekipleri, Murat İnce ve Buse A.'yı takip ederek, 13 Ağustos 2021'de Bolu'da yakaladı. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen Murat İnce tutuklanırken, Buse A. da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Murat İnce ve Buse A. hakkında hazırlanan iddianamede, mağdur edilen 21 kişiden dövizler de dahil edildiğinde toplam 15 milyon 813 bin 635 TL toplandığı, bu paranın 7 milyon 241 bin 179 TL'lik kısmının müştekilere geri gönderildiği, 5 milyon 930 bin 811 TL, 68 bin dolar ve 138 bin euro’nun şüpheliler tarafından kendi hesaplarına geçirildiği belirtildi. Çiftin, 'zincirleme şekilde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlaması ile her bir mağdur adına 5 yıldan 17 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanması istendi.

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'İYİ FİNANSAL DANIŞMAN OLDUĞUM İÇİN BANA GELİYORLARDI'

Murat İnce ve Buse A.'nın yargılanmasına, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma salonunda tutuklu sanık Murat İnce, 12 müşteki ve avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanık Buse A. da yaşadığı ilin adliyesinden SEGBİS ile bağlandı. İddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapması için söz verilen Murat İnce, "Ben 2012 yılından beri sigorta firmasında çalışıyorum. Müşterilerimle uzun zamandır tanışırım. Müşterilerime para kazandırdım. Bana verdikleri paraları kripto ve borsaya yatırdım ve onlara kazandırdım. Kimseyi kandırmadım. Hepsi defalarca benden para kazandı. Kendilerine hediye çekleri verdim. Eşimin bu şirkette bir rolü yok. Şirket eşimin adına kayıtlı ancak işi ben yürütüyordum. Müşterilerimle yaptığım bu süreç yıllardır devam ediyordu. Pandemi dolayısıyla piyasalarda ciddi değişiklikler oldu. Bahis oynadım ve paraları kaybettim. Bu olaylar yaşanınca eşimin yüzüne bakamadım ve boşandık. İyi bir finansal danışman olduğum için herkes bana geliyordu. Bireysel emeklilik finansal danışmanı olarak çalışıyordum. Bahis sitelerinde paraları kaybettim. Tekrar çalışarak şikayetçi olan kişilere olan borcumu ödemek istiyorum. Bu sebeple tahliyemi istiyorum" dedi.

'BENİ ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Tutuksuz sanık Buse A. ise "Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Kendimi sigorta çalışanı olarak kimseye tanıtmadım. Murat'ın da böyle şeyler yaptığını bilmiyordum. Şirkette yüzde 50 paya sahiptim. Mağdurlarla bir temasım olmadı. Benim banka hesabımı eşim kullanıyordu. Lüks otellerde kaldık ancak maddi bir sıkıntımız yoktu. Son 6 ay içerisinde bana ve çocuklarıma karşı ilgisizdi. Beni aldattığını düşündüm. Alacaklılar da kapıya dayanınca patlak verdi ve ayrıldık. Her şey sosyal medyada göründüğü gibi değil. Ben şirketin ortağıydım ve bitcoin hesabım vardı. Başka bir bilgim yoktu" diye konuştu.

Duruşmaya katılan müştekilerin şikayetlerini ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Murat İnce’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer müştekilerin dinlenilmesi ve yeni delillerin araştırılması için duruşmayı erteledi.

(DHA)

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İzmit
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