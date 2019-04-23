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Lüks yata 8 tankerle yakıt ikmali

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 16:19 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde limana demirleyen "Dream" isimli 106 metre uzunluktaki lüks yata 230 bin litrelik akaryakıt ikmaline başlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Dream" isimli lüks yata, 230 bin litre yakıt ikmali yapılacağı belirtildi.

Malta bayraklı dev yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Ana acenteliğini Sky Marine'nin yaptığı Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu öğrenilen 106 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yata, 8 tankerle akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı.

Yaklaşık 230 bin litrelik akaryakıt ikmalinin, akşam saatlerinde tamamlanacağı belirtildi.

İkmalin ardından Yunanistan'a gitmek üzere ilçeden ayrılması beklenen yata, geçen yıl temmuzda 220 bin litre, ekimde 230 bin litre ve bu yıl ocak ayında da 255 bin litre yakıt ikmali yapılmıştı.

Lüks yat "Dream"in, 1997'de Türkiye'deki bir tersanede üretildiği ve bir süre önce de tamir ve modernize işleminden geçirilerek yeniden denize indirildiği kaydedildi.

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