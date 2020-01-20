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  4. O Avrupa ülkesinden ezber bozan Filistin açıklaması

O Avrupa ülkesinden ezber bozan Filistin açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, "Avrupa Birliği'nin (AB), Filistin'i devlet olarak tanıyarak güçlü bir mesaj vermesi gerekiyor." dedi.

O Avrupa ülkesinden ezber bozan Filistin açıklaması

Asselborn, Brüksel'de üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın İsrail-Filistin sorununa ilişkin her zaman, 1967 sınırları uyarınca, iki devletli çözümü desteklediğinin altını çizen Asselborn, "Bunun için iki devlete ihtiyaç var, İsrail ve Filistin." değerlendirmesinde bulundu.

Asselborn, ABD yönetiminin yakın zamanda İsrail'in yerleşim yeri politikasının uluslararası hukuka aykırı olmadığını kabul ettiğini anımsatarak, "Eğer bu politika sürdürülürse, iki devletli çözüm fiziksel olarak yok olacak." ifadesini kullandı.

"AB'NİN FİLİSTİN'İ TANIMASI GEREKİYOR"

Bakan Asselborn, "AB'nin, Filistin'i devlet olarak tanıyarak güçlü bir mesaj vermesi gerekiyor. Bu mutlak surette bir gereklilik." diye konuştu.

AB üyesi ülkelerin, hangi ülkeleri tanıyıp tanımayacağına kendilerinin karar verdiğini belirten Asselborn, bir grup Avrupa ülkesinin Filistin'i birlikte tanıma kararı alarak "uluslararası hukuk uyarınca Filistin'i düşündüğünü" gösterebileceğini söyledi.

Asselborn, böyle bir hamlenin İsrail ya da ABD'nin çıkarlarına ters düşmeyeceğini dile getirdi.

İsrail'in Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planına ilişkin bir soruya cevaben ise Asselborn, "Eğer İsrail bu noktaya gelirse, 2014'te başka bir ülkede karşılaştığımız durumu tekrar yaşarız." diyerek, Rusya'nın Kırım'ı ilhakına atıfta bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
AB Asselborn Filistin israil Lüksemburg

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