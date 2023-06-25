Lunaparkta feci kaza! Bir anda raydan çıktı... Ölü ve yaralılar var!

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Grona Lund eğlence parkında bugün gerçekleşen olayda, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yaralının belirtiliyor.

TREN RAYDAN ÇIKTI!

SVT isimli kamu yayın kuruluşunun görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, parktaki 'jetline roller coaster' yolculuğa başladığı sırada kısmi olarak raydan çıktı.

Eğlence parkının internet sitesinden edinilen bilgiye göre, 'jetline roller coaster' saatte 90 kilometre hıza ve 30 metre yüksekliğe ulaşabiliyor ve her yıl bir milyondan fazla ziyaretçi taşıyor.

Polisten yapılan açıklamada, "parkı boşaltıyoruz ve soruşturmamıza başladık" dendi.

