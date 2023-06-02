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Lütfi Elvan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Lütfi Elvan'ın hayatı, biyografisi ve bulunduğu görevler

02.06.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lütfi Elvan, Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Lütfi Elvan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Lütfi Elvan'ı hayatı, biyografisi ve bulunduğu görevler...

Lütfi Elvan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Lütfi Elvan'ın hayatı, biyografisi ve bulunduğu görevler

Lütfi Elvan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lütfi Elvan İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır. İşte evli ve 2 çocuk babası Lütfi Elvan'ın hayatı ve biyografisi...

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan 1962'de Karaman, Ermenek'te dünyaya geldi.

Maden Yüksek Mühendisi, Ekonomist ve Planlamacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Leeds Üniversitesinde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında, ABD'de Delaware Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisanslarını yaptı.

LÜTFİ ELVAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Çeşitli kamu kurumlarında uzmanlık, daire başkanlığı ve müsteşar yardımcılığı görevlerinde bulundu. Organisation for Economic Co-operation and Development Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

23 ve 24. Dönemde Karaman, 25. Dönemde Antalya ve 26. Dönemde Mersin Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı ve Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı oldu. 64. Hükûmette Başbakan Yardımcısı ve 65. Hükûmette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı.

Lütfi Elvan, çok iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

Lütfi Elvan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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