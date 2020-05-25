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M350 ve MK470: Bu ürünler yeni iş ortağınız olmaya aday

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.05.2020 15:01 | Son Güncelleme

MK470 Slim Wireless Combo, sade tasarım çizgileri ve sessiz yapılarıyla pek çok kullanıcı için ideal ikili olarak gösterilebilir. M350’nin de kablosuz mouse tarafında farklı bir alternatif olduğunu söylemeliyiz.

M350 ve MK470: Bu ürünler yeni iş ortağınız olmaya aday

MK470 Slim Wireless Combo, bir adet kablosuz klavye ve bir adet kablosuz mouse’tan oluşuyor. Minimalist yapıda, ince ve sade tasarımlarıyla dikkat çeken bu ürünler, ister PC’nizde, isterseniz de Mac bilgisayarınızda keyifle kullanabileceğiniz ürünler.

Özellikle klavye, gerçekten çok ince bir yapıda ve arkaya doğru yükseltilmiş açısı sayesinde bileklerinizi yormadan uzun süreler kullanabilmenize imkân sunuyor. Bunda, sağlam tutuş hissinin de önemi büyük, zira klavyenin alt kısmında konumlandırılan kaymaz doku malzemeleri gayet hoş.

Logitech MK470 Slim Wireless Combo

Tabii isterseniz masaüstünde değil, koltuğunuzda otururken de klavyeyi kucağınıza alıp kullanabilirsiniz. Kablosuz olarak 10 metre mesafelik alanda performanslı bir deneyim sunuyor. Çünkü kutudan 2.4GHz değerde çalışan bir de nano alıcı çıkıyor. Bu alıcıyı PC’nize takar takmaz hem klavye hem de mouse’unuzun kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Klavyedeki bir diğer güzel detay ise, tuşların yumuşak detaylar sunarken oldukça sessiz tepkiler verebilmesi. Bu sayede özellikle yüksek konsantrasyonun gerektiği anlarda, ofisinizde çalışırken ya da evinizde işlerinizle ilgilenirken huzurla hareket edebiliyorsunuz.

Tuş takımına baktığımızda, tuşların genellikle büyük tasarlandığını ve Türkçe karakter detaylarının da es geçilmediğini görüyoruz. Piller dahil 558 gram ağırlıktaki klavyenin siyah ve beyaz olmak üzere iki seçenek var.

Gelelim pil performansına. Ürünü kutudan çıkardığınızda, pillerinin de içinde takılı olarak geldiğini görüyorsunuz. Ürün, Logitech’in paylaştığı verilere göre, iki adet pille 36 aya kadar kullanım ömrü sunabiliyor, ki kullanım alışkanlıklarınız doğrultusunda bu sürede değişikliklerin yaşanması muhtemel.

Peble M350

Şimdi biraz da mouse’tan, yani M340 mouse’tan söz edelim. Bu mouse da tıpkı klavye gibi ince ve sade yapıda. Özellikle tasarımsal anlamda ciddi farklılıklar barındırmaları beklenemezdi. Hem sol hem de sağ elle kullanıma uygun, sade kıvrımlara sahip.

100 gram ağırlıktaki mouse, 2 ana ve bir de tekerlek tıkı olmak üzere toplamda 3 tuşa sahip. Ayrıca kaydırma tekerleği de mekanik bir yapıda, uzun süreli kullanımlar için dayanıklı. 1.000 dpi değerde sensörü bulunan ve hem gündelik kullanım hem de profesyonel yaşam için yeterli performans sunan ürün, bir tane AA pille çalışıyor.

Bu pil de mouse’un içinde geliyor. Logitech, bu mouse’un tek pille yaklaşık 18 ay boyunca çalışabileceğini belirtiyor. Tabii burada da kullanım alışkanlıkları doğrultusunda pil ömründe farklılıkların yaşanması muhtemel.

Bunlara ek olarak bir de M350 mouse’tan söz etmek istiyoruz sizlere. M350 Pebble, model numarasından da anlayacağınız üzere M340’tan biraz daha gelişmiş bir mouse. Tasarım hatları itibarıyla aralarında pek fark olduğu söylenemez.

İlk ciddi fark, M350’in pembe renge sahip olması. Bu sayede özellikle Mac tercih eden kadın kullanıcılar hedefleniyor. Tabii bunun yanında siyah ve beyaz renk seçenekleri olduğunu da belirtelim.
M350 de tıpkı M340 ve klavye gibi sade ve kullanımı kolay yapıda. Tıpkı onlar gibi sessiz çalışıyor. Pil dahil 100 gram ağırlıktaki mouse’u ister sol, isterseniz de sağ elinizle rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. 1000 dpi sensörü bulunan ürünü M340’tan ayıran önemli bir fark ise, hem beraberinde gelen alıcı sayesinde kablosuz çalışabiliyor olması, hem de Bluetooth düşük enerji teknolojisi sayesinde de çalışabiliyor olması.

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