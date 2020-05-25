M350 ve MK470: Bu ürünler yeni iş ortağınız olmaya aday

MK470 Slim Wireless Combo, bir adet kablosuz klavye ve bir adet kablosuz mouse’tan oluşuyor. Minimalist yapıda, ince ve sade tasarımlarıyla dikkat çeken bu ürünler, ister PC’nizde, isterseniz de Mac bilgisayarınızda keyifle kullanabileceğiniz ürünler.

Özellikle klavye, gerçekten çok ince bir yapıda ve arkaya doğru yükseltilmiş açısı sayesinde bileklerinizi yormadan uzun süreler kullanabilmenize imkân sunuyor. Bunda, sağlam tutuş hissinin de önemi büyük, zira klavyenin alt kısmında konumlandırılan kaymaz doku malzemeleri gayet hoş.

Logitech MK470 Slim Wireless Combo

Tabii isterseniz masaüstünde değil, koltuğunuzda otururken de klavyeyi kucağınıza alıp kullanabilirsiniz. Kablosuz olarak 10 metre mesafelik alanda performanslı bir deneyim sunuyor. Çünkü kutudan 2.4GHz değerde çalışan bir de nano alıcı çıkıyor. Bu alıcıyı PC’nize takar takmaz hem klavye hem de mouse’unuzun kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Klavyedeki bir diğer güzel detay ise, tuşların yumuşak detaylar sunarken oldukça sessiz tepkiler verebilmesi. Bu sayede özellikle yüksek konsantrasyonun gerektiği anlarda, ofisinizde çalışırken ya da evinizde işlerinizle ilgilenirken huzurla hareket edebiliyorsunuz.