MA – MZ plaka ne demektir?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen MA MZ plaka serisini kullanabilmek için belirli şartların bulunması gerekiyor. Türkiye’de yaşamak, sigortalı çalışmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak bu şartların başında geliyor. Bununla birlikte, bu özellikteki plakaların iki yılda bir yenilenmesi gerekiyor.
Plakada MA MZ harfleri, o aracın YTGGK veya YTGGF kapsamında geçici olarak ithal edildiğini ifade etmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan ancak, Türkiye’de yaşamaya devam eden ve sigortalı olarak çalışan mavi kart sahibi kişiler veya yabancılar, geçici ithal yoluyla yurt dışından istedikleri aracı getirebiliyor. Türkiye’ye getirilen bu araçlara ise herhangi bir gümrük vergisi, ÖTV ve KDV ödemesi yapılmıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yurt dışından getirilen bu araçlara, 4458 sayılı gümrük kanunu çerçevesinde, Türkiye’de kaldıkları ve çalıştıkları süre boyunca misafir araç statüsü ile ikamet ettikleri ilin plaka numarası ile başlayan geçici plaka verir. Bu plakaya sahip olan kişi, tekrar yurt dışına dönene kadar veya aracın satışını yapana kadar kullanmaya devam edebilir.
Bu plakaları kullanmaya hak kazanan kişiler, yurt dışından getirdikleri aracın sahibi olmak zorundadırlar. Yani aracın sahibinin ismi ruhsatta yazmalıdır. Aynı zamanda, devletin belirlediği aracın değerine göre olan teminatı, Turing kurumuna yatırması gerekmektedir. Bu teminat, nakit veya banka teminat mektubu şeklinde olabilir.
Yurt dışından gelen ve ÖTV, KDV gibi vergilerden muaf olan bu araçların başına herhangi bir yasal olmayan bir olay geldiğinde vergi kaybı yaşanmaması için garanti olarak teminat istenmektedir.
Bu teminat Banka Teminat Mektubu olabilmekle birlikte nakit olarak verilebilir ve Türkiye Turing ve Otomobil Kulubü’ne verilmektedir. Teminatın ne kadar olacağı, aracın model yılına, fiyatına ve motor hacmine göre değişiklik gösterir ancak genellikle biçilen değer aracın değeri kadar olur. Bu değer ise Turing Kulübü tarafından belirlenir.
Yukarıda belirttiğimiz özelliklere sahip olan şahıslar, Türkiye’de bulundukları sürece ve şartları değişmemek kaydıyla özel plakaya sahip araçlarını sadece kendileri ve aileleri kullanabilir. Araçların üçüncü bir şahıs tarafından kullanılması ise kanunen yasaktır.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile başka ülke vatandaşı olan çift uyruklu kişiler,
Türkiye’de yaşayıp çalışma izni olmayan yabancı kişiler misafir araçlardan yararlanamaz.
MİSAFİR ARAÇLARIN TÜRKİYE'DE KALMA SÜRESİ NE KADARDIR?
Misafir araç plakalı araç sahipleri, çalışma izni, ikamet izni ve görev süresi dolana kadar Türkiye’de araçlarını kullanmaya devam edebilirler.
Ma-mz plakalı araçların satışı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yasal olarak mümkün değildir. Ancak bu özellikteki plakalara sahip kişiler, araçlarının satışını yine bu plakayı alma şartlarını taşıyan kişilere yapabilir.
Kısaca YTGGK olarak ifade edilen Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi, yabancı uyruklu kişilerin, yaşadıkları yabancı ülkelerde şahsi olarak kullandıkları araçlarını Türkiye’de de kullanmalarını sağlayan bir belgedir. Bu belge Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenir ve teminat hükmündedir.
Kısa adı YTGGF olan Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu çifte vatandaşlığa sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yaşayan kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre öğrenimde bulunmak veya görev yapmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma izni almaya hak kazanmış emekli yabancıların yaşadıkları yerlerde adlarına kayıtlı şahsi kullanıma dair kara araçları için gümrük idareleri tarafından teminat karşılığında düzenlenen bir belgedir. Bu belge sadece Türkiye için geçerlidir.
YTGGK veya YTGGF ile yurt dışından gelen aracın süresinin uzatılabilmesi için ikamet tezkeresi ve çalışma izin belgelerinin sürelerinin uzatılmış olması gerekmektedir. Süre uzatımı yapılmış belgeler, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile getirilen araçlar kefil kuruluş aracılığı ile gümrük idaresine, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu ile yurt dışından getirilen araçlar ise, direkt olarak gümrük idaresine başvuru yapılmaktadır.
Araç sahiplerinin YTGGK veya YTGGF ile yurt dışından getirdikleri araçların, gerekli şartları devam ettirdiklerini beleğe ile ispat etmesi durumunda Türkiye’de kalma süresi sorunsuz şekilde uzatılır. Ancak bu süre uzatımı tek seferde 24 ayı (iki yıl) geçemez.
YTGGK’ye sahip olan kişiler, para cezası gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalmamak için, süre bitiminden bir ay önce, süre uzatımı başvurusu yapmak için Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na müracaat etmelidir.
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