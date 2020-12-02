MA – MZ plaka ne demektir?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen MA MZ plaka serisini kullanabilmek için belirli şartların bulunması gerekiyor. Türkiye’de yaşamak, sigortalı çalışmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak bu şartların başında geliyor. Bununla birlikte, bu özellikteki plakaların iki yılda bir yenilenmesi gerekiyor. MA MZ PLAKA NE DEMEKTİR? Plakada MA MZ harfleri, o aracın YTGGK veya YTGGF kapsamında geçici olarak ithal edildiğini ifade etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunmayan ancak, Türkiye’de yaşamaya devam eden ve sigortalı olarak çalışan mavi kart sahibi kişiler veya yabancılar, geçici ithal yoluyla yurt dışından istedikleri aracı getirebiliyor. Türkiye’ye getirilen bu araçlara ise herhangi bir gümrük vergisi, ÖTV ve KDV ödemesi yapılmıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yurt dışından getirilen bu araçlara, 4458 sayılı gümrük kanunu çerçevesinde, Türkiye’de kaldıkları ve çalıştıkları süre boyunca misafir araç statüsü ile ikamet ettikleri ilin plaka numarası ile başlayan geçici plaka verir. Bu plakaya sahip olan kişi, tekrar yurt dışına dönene kadar veya aracın satışını yapana kadar kullanmaya devam edebilir.

Bu plakaları kullanmaya hak kazanan kişiler, yurt dışından getirdikleri aracın sahibi olmak zorundadırlar. Yani aracın sahibinin ismi ruhsatta yazmalıdır. Aynı zamanda, devletin belirlediği aracın değerine göre olan teminatı, Turing kurumuna yatırması gerekmektedir. Bu teminat, nakit veya banka teminat mektubu şeklinde olabilir.

Taşıt Teminatı Nedir? Yurt dışından gelen ve ÖTV, KDV gibi vergilerden muaf olan bu araçların başına herhangi bir yasal olmayan bir olay geldiğinde vergi kaybı yaşanmaması için garanti olarak teminat istenmektedir.

Bu teminat Banka Teminat Mektubu olabilmekle birlikte nakit olarak verilebilir ve Türkiye Turing ve Otomobil Kulubü’ne verilmektedir. Teminatın ne kadar olacağı, aracın model yılına, fiyatına ve motor hacmine göre değişiklik gösterir ancak genellikle biçilen değer aracın değeri kadar olur. Bu değer ise Turing Kulübü tarafından belirlenir. KİMLER MİSAFİR ARAÇLARDAN YARARLANABİLİR? Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığı’ndan çalışma izni olan yabancılar

Yurtdışında yerleşik olan yabancı basın kuruluşlarının Türkiye’de bulunan çalışanları

Federasyonlara bağlı yabancı sporcular

Yurtdışında emekli olup Türkiye’de yerleşik yabancı kişiler

Yabancı öğretim görevlisi ve öğrenciler

3 ve 4. sınıf Dışişleri Bakanlığı kimlik kartına sahip olanlar

Avrupa Birliği program ve projeleri kapsamında çeşitli Bakanlıklarda geçici olarak bulunan yabancı uzmanlar

NATO’ya bağlı yabancı personel Yukarıda belirttiğimiz özelliklere sahip olan şahıslar, Türkiye’de bulundukları sürece ve şartları değişmemek kaydıyla özel plakaya sahip araçlarını sadece kendileri ve aileleri kullanabilir. Araçların üçüncü bir şahıs tarafından kullanılması ise kanunen yasaktır. KİMLER MİSAFİR ARAÇLARDAN YARARLANAMAZ? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile başka ülke vatandaşı olan çift uyruklu kişiler,

Türkiye’de yaşayıp çalışma izni olmayan yabancı kişiler misafir araçlardan yararlanamaz.

MİSAFİR ARAÇLARIN TÜRKİYE'DE KALMA SÜRESİ NE KADARDIR?

Misafir araç plakalı araç sahipleri, çalışma izni, ikamet izni ve görev süresi dolana kadar Türkiye’de araçlarını kullanmaya devam edebilirler.

MA-MZ PLAKALI ARAÇLARIN SATIŞI MÜMKÜN MÜDÜR? Ma-mz plakalı araçların satışı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yasal olarak mümkün değildir. Ancak bu özellikteki plakalara sahip kişiler, araçlarının satışını yine bu plakayı alma şartlarını taşıyan kişilere yapabilir. YTGGK NEDİR? Kısaca YTGGK olarak ifade edilen Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi, yabancı uyruklu kişilerin, yaşadıkları yabancı ülkelerde şahsi olarak kullandıkları araçlarını Türkiye’de de kullanmalarını sağlayan bir belgedir. Bu belge Turing ve Otomobil Kurumu tarafından düzenlenir ve teminat hükmündedir. YTGGF NEDİR? Kısa adı YTGGF olan Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Formu çifte vatandaşlığa sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hariç, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yaşayan kişilerden, Türkiye’ye belirli bir süre öğrenimde bulunmak veya görev yapmak için gelenler ile Türkiye’de geçici olarak oturma izni almaya hak kazanmış emekli yabancıların yaşadıkları yerlerde adlarına kayıtlı şahsi kullanıma dair kara araçları için gümrük idareleri tarafından teminat karşılığında düzenlenen bir belgedir. Bu belge sadece Türkiye için geçerlidir.