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Macar Bakan Gergely Gulyas'tan İBB'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

Macar Bakan Gergely Gulyas'tan İBB'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, Macar Devlet Bakanı Gulyas ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'i makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Gulyas, Türkiye ile Macaristan arasında tarihsel ve kültürel bağların çok güçlü olduğunu söyledi.

Ülkeler arasındaki ilişkinin belediyeler arası diyalogla daha da güçlenebileceğini belirten Gulyas, İmamoğlu'nu yeni görevinden ötürü tebrik etti.

İmamoğlu da Gulyas ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaklaşık 25 dakika süren görüşmede, karşılıklı hediyeleşmenin ardından Macar Bakan Gulyas ve Büyükelçi Matis belediyeden ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
belediye Devlet Bakanı Ekrem İmamoğlu İBB Macaristan Saraçhane

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