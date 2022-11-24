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  4. Macar Başbakan'ın atkısı olay olmuştu! Slovakya Başbakanı'ndan esprili gönderme

Macar Başbakan'ın atkısı olay olmuştu! Slovakya Başbakanı'ndan esprili gönderme

24.11.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın üzerinde "Büyük Macaristan" haritası bulunması nedeniyle tepkilere yol açan atkısına esprili bir göndermede bulundu. Heger, mevkidaşına üzerinde Slovakya yazan yeni bir atkı hediye etti.

Macar Başbakan'ın atkısı olay olmuştu! Slovakya Başbakanı'ndan esprili gönderme

Heger, Slovakya’nın Kosice kentinde, V4 ya da Vişegrad 4’lüsü olarak da adlandırılan Slovakya, Macaristan, Çekya ve Polonya’dan oluşan Vişegrad ülkeleri başbakanları toplantısına ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.

Twitter’da Orban’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Heger, "atkı olayı" etiketi ile yaptığı paylaşımda, Macar mevkidaşını ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Heger, Orban’a üzerinde Slovakya yazan bir atkı hediye ederek, "Malum kış yaklaşıyor, kendisine yeni bir atkı verdim." ifadesini kullandı.

Orban'ın, Macaristan Milli Takımının eski bir futbolcusuyla yaptığı görüşmede üzerinde "Büyük Macaristan" haritası bulunan atkı takması komşu ülkelerin tepkisine yol açmıştı.

Slovakya, Romanya ve Avusturya, çeşitli seviyelerde tepki gösterirken, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan’ın Kiev Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmıştı. (AA)

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Macaristan Slovakya atkı

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