Macar hükümetinden EPP üyeliği açıklaması

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, "Macar Yurttaş Birliği (Fidesz), Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisinde (EPP) kalmak istiyor ama eğer EPP, göçmen taraftarlarına çeşitli imtiyazlar verirse o zaman Macar hükümeti EPP ile iş birliği yapamaz." dedi.

Gulyas, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen ay EPP üyeliği askıya alınan Fidesz'in, EPP üyesi olarak kalmak istediğini ama bunun için Macar hükümetinin göçmen politikasında herhangi bir değişiklik yapmayacağını söyledi.

Fidesz'in EPP üyeliğinin askıya alınmasını trajikomik bir olay olarak niteleyen Gulyas, gelecek ay yapılacak AP seçimi öncesi böylesi bir adımın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gulyas, ''EPP'nin Fidesz'e daha çok ihtiyacı var. Fidesz, EPP'de kalmak istiyor ama eğer EPP, göçmen taraftarlarına çeşitli imtiyazlar verirse o zaman Macar hükümeti EPP ile iş birliği yapamaz.'' diye konuştu.

Halihazırda görevde bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu göçmen taraftarlığıyla suçlayan Gulyas, AP seçim kampanyasında göçmen karşıtı AB Komisyonu kurulması için kampanya yürütülmesi gerektiğini kaydetti.