HABER

Macar hükümetinden EPP üyeliği açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 00:20 | Son Güncelleme

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas: - "Fidesz, EPP'de kalmak istiyor ama eğer EPP, göçmen taraftarlarına çeşitli imtiyazlar verirse o zaman Macar hükümeti EPP ile iş birliği yapamaz"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, "Macar Yurttaş Birliği (Fidesz), Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Avrupa Halk Partisinde (EPP) kalmak istiyor ama eğer EPP, göçmen taraftarlarına çeşitli imtiyazlar verirse o zaman Macar hükümeti EPP ile iş birliği yapamaz." dedi.

Gulyas, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, geçen ay EPP üyeliği askıya alınan Fidesz'in, EPP üyesi olarak kalmak istediğini ama bunun için Macar hükümetinin göçmen politikasında herhangi bir değişiklik yapmayacağını söyledi.

Fidesz'in EPP üyeliğinin askıya alınmasını trajikomik bir olay olarak niteleyen Gulyas, gelecek ay yapılacak AP seçimi öncesi böylesi bir adımın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Gulyas, ''EPP'nin Fidesz'e daha çok ihtiyacı var. Fidesz, EPP'de kalmak istiyor ama eğer EPP, göçmen taraftarlarına çeşitli imtiyazlar verirse o zaman Macar hükümeti EPP ile iş birliği yapamaz.'' diye konuştu.

Halihazırda görevde bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu göçmen taraftarlığıyla suçlayan Gulyas, AP seçim kampanyasında göçmen karşıtı AB Komisyonu kurulması için kampanya yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

- Fidesz ile EPP arasındaki kriz

Macaristan hükümetinin, 19 Şubat'ta AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuştu.

9 ülkeden 13 EPP üyesi parti, Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz'in, Avrupa değerlerine uymadığını, "Hristiyan-demokrat" değerlerinden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" öne sürerek EPP'den atılmasını talep etmişti.

20 Mart'ta EPP'nin Brüksel'deki toplantısında, Fidesz'in EPP üyeliğinin askıya alınması yönündeki öneri, 3'e karşı 190 oyla kabul edilmişti.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
'Edirne'de toplanacaklar' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi'Edirne'de toplanacaklar' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi
Cezaevi yakınında şüpheli paket alarmıCezaevi yakınında şüpheli paket alarmı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
EPP Fidesz Macaristan Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

Devlet Bahçeli'den İmamoğlu açıklaması: Bedeli ağır olur

İstanbul'da 15 ilçede tüm oylar tekrar sayılacak!

İstanbul'da 15 ilçede tüm oylar tekrar sayılacak!

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Abdülhamid Han'ın 142 yıllık hayali gerçekleşiyor

Annesinin sevgilisini paylaştı!

Annesinin sevgilisini paylaştı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

İstanbul için 'hepimiz biliyoruz' dedi ve sonucu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

‘Mavi Balina’ oyunu ölüme götürdü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kaçak göçmenler Edirne'de toplanacak' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi

'Edirne'de toplanacaklar' iddiası polisleri teyakkuza geçirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması

Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması!

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

04 Nisan 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada istenen cezalar belli oldu

KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili davada istenen cezalar belli oldu

Denizli Acıpayam'da 4,3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.