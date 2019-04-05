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Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 22:00 | Son Güncelleme

Viktor Orban: - "Brüksel'deki elitin, gücü ele geçirme çabaları frenlenmeli ve göç durdurulmalı"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, göç konusunda Avrupa Birliği (AB) bürokratlarının yerine AB üyesi ülkelerin kendi kararlarını alabilmesi gerektiğini söyledi.

26 Mayıs'ta düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili partisinin programını tanıtan Orban, AB Komisyonunun izlediği göçmen politikasına sert tepki gösterdi.

Orban, Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros'a bağlı sivil toplum örgütlerinin düzensiz göçmenlere, AB'nin ise Soros'a bağlı kuruluşlara yardım ettiğini iddia etti.

AP seçimlerinin göçmen karşıtı ve göçmen taraftarlarının mücadelesi olarak geçeceğini öne süren Orban, seçimlerde Hristiyan medeniyetinin varlığının bahis konusu olduğunu savundu.

Göç konusunun her ülkenin kendi egemenlik hakkı olduğunu, bu konuda AB üyesi ülkelerin de ayrı ayrı karar alabilmesi gerektiğini belirten Orban, "Brüksel'deki elitin, gücü ele geçirme çabaları frenlenmeli ve göç durdurulmalı." dedi.

Orban, partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve AP'de üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) ile son dönemde yaşanan gerginlikle ilgili ''Geleceğimiz hakkında EPP değil biz karar vereceğiz. Seçim sonrası EPP'nin hangi yöne gittiğine bakacağız. EPP şimdilik Avrupa imparatorluğu ve göçmenlerin Avrupasını kurmak isteyen sola, liberallere yönelmiş durumda.'' diye konuştu.

Konuşmasında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i de sert bir şekilde eleştiren Orban, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve düzensiz göçmenlerin AB'ye gelmesinden dolayı Juncker'i ve Komisyonu suçladı.

- Fidesz ile EPP arasındaki kriz

Macaristan hükümetinin, 19 Şubat'ta AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile iş adamı George Soros'un fotoğrafını kullanarak başlattığı göçmen karşıtı kampanya büyük tepkilere neden olmuştu.

9 ülkeden 13 EPP üyesi parti, Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz'in, Avrupa değerlerine uymadığını, "Hristiyan-demokrat" değerlerden uzaklaştığını ve "Avrupa karşıtı kampanya yürüttüğünü" öne sürerek EPP'den atılmasını talep etmişti.

20 Mart'ta EPP'nin Brüksel'deki toplantısında, Fidesz'in EPP üyeliğinin askıya alınması yönündeki öneri, 3'e karşı 190 oyla kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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