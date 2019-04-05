Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, göç konusunda Avrupa Birliği (AB) bürokratlarının yerine AB üyesi ülkelerin kendi kararlarını alabilmesi gerektiğini söyledi.

26 Mayıs'ta düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleriyle ilgili partisinin programını tanıtan Orban, AB Komisyonunun izlediği göçmen politikasına sert tepki gösterdi.

Orban, Macar asıllı ABD'li iş adamı George Soros'a bağlı sivil toplum örgütlerinin düzensiz göçmenlere, AB'nin ise Soros'a bağlı kuruluşlara yardım ettiğini iddia etti.

AP seçimlerinin göçmen karşıtı ve göçmen taraftarlarının mücadelesi olarak geçeceğini öne süren Orban, seçimlerde Hristiyan medeniyetinin varlığının bahis konusu olduğunu savundu.

Göç konusunun her ülkenin kendi egemenlik hakkı olduğunu, bu konuda AB üyesi ülkelerin de ayrı ayrı karar alabilmesi gerektiğini belirten Orban, "Brüksel'deki elitin, gücü ele geçirme çabaları frenlenmeli ve göç durdurulmalı." dedi.

Orban, partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve AP'de üyesi olduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) ile son dönemde yaşanan gerginlikle ilgili ''Geleceğimiz hakkında EPP değil biz karar vereceğiz. Seçim sonrası EPP'nin hangi yöne gittiğine bakacağız. EPP şimdilik Avrupa imparatorluğu ve göçmenlerin Avrupasını kurmak isteyen sola, liberallere yönelmiş durumda.'' diye konuştu.