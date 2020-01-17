HABER
  4. Macaristan Başbakanı Orban'dan, George Soros'a suçlama:

Macaristan Başbakanı Orban'dan, George Soros'a suçlama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 16:48 | Son Güncelleme

"George Soros, dünyanın bir numaralı oligarşisi ve mafyavari ağı üzerinden siyasi faaliyet yürüterek Avrupa politikasını etkilemeye çalışıyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkede hukukun üstünlüğünün kötüye gittiğine dair karar tasarısını kabul eden Avrupa Parlamentosu'na (AP) tepki göstererek, bu kararın arkasında Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'un olduğunu öne sürdü.

Başbakan Orban, devlet radyosu Kossuth'daki haftalık konuşmasında, güncel konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Orban, dün Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, "Polonya ve Macaristan'da hukukun üstünlüğünde kötüye gidiş olduğuna dair karar tasarısı"nın, 178 "hayır" oyuna karşı 446 "evet" oyuyla onaylanmasına tepki gösterdi.

Tasarıyı, Macaristan'da iktidardaki Macar Yurttaş Birliği'nin (Fidesz) de üyesi olduğu, AP'deki Hristiyan Demokratların çatı oluşumu Avrupa Halk Partisi (EPP) üyelerinin de desteklemesini eleştiren Orban, ''Fidesz'in, perşembe günü Avrupa Halk Partisi'nden ayrılmasına bir santimetre kalmıştı. Çünkü EPP'nin çoğunluğu bize ihanet etti. Fransızlar, İspanyollar ve İtalyanlar açıkça bizim tarafımızda olduğundan dolayı EPP'den ayrılmadık.'' diye konuştu.

Geçen yıl EPP üyeliği askıya alınan Fidesz'in EPP'deki geleceğine yönelik yaptığı değerlendirmede ise Orban, konuyla ilgili Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştüğünü, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve EPP Başkanı Donald Tusk ile görüştükten sonra karar vereceklerini söyledi.

AB'de Macaristan karşıtı olayların arkasında ''Soros'un ağı''nın bulunduğunu iddia eden Orban, ''Soros'un ağı, AP'de ve Avrupa politikasında çok aktif. Bu tür olayların arkasında açıkça Soros'un ağı var. George Soros, dünyanın bir numaralı oligarşisi ve mafyavari ağı üzerinden siyasi faaliyet yürüterek Avrupa politikasını etkilemeye çalışıyor.'' dedi.

Orban ayrıca, Soros'un, Hristiyan ve Müslümanların birlikte yaşadığı, yeni ve modern bir topluma dayalı Avrupa ortaya çıkarmaya çalıştığını öne sürdü.

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan Hükümeti, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...Şoke eden olay! Eski sevgilisinin ofisine gidip...
Van’da yıldız şeklinde kar yağdıVan’da yıldız şeklinde kar yağdı
Hayırsever kardeşlerden köy okuluna karne hediyesiHayırsever kardeşlerden köy okuluna karne hediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
George Soros Macaristan Viktor Orban

En Çok Okunan Haberler

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

'Anal ilişki' sorusu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

'Anal ilişki' sorusu sosyal medyayı ayağa kaldırdı

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

Kız öğrenciler birbirine girdi, bıçaklar çekildi!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

Tunceli Belediyesi'nin hesaplarına haciz konuldu!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Ünlü manken hayatını kaybetmişti! 9 buçuk yıl sonra karar...

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Doktor doğuma bu halde girmişti! Bakan'dan açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

İstanbullular için kuş uyarısı!

Son dakika! İstanbul'da yarıyıl tatili trafiği yoğunlaşmaya başladı

İstanbullular dikkat! Yüzde 70'e yaklaştı

Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri! 18 Ocak yarın için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Şehit Teğmen Sinan Bilir ve Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı son yolculuklarına uğurlandı

Tel Abyad şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.