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  4. Macaristan bu olayı konuşuyor! Cumhurbaşkanı Novak istifa etti

Macaristan bu olayı konuşuyor! Cumhurbaşkanı Novak istifa etti

10.02.2024 23:23 | Son Güncelleme:
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Macaristan’da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle başta muhalefet olmak üzere toplumun geniş kitlelerince tepki gösterilen Cumhurbaşkanı Katalin Novak, "hata yaptığını" belirterek görevinden istifa etti.

Macaristan bu olayı konuşuyor! Cumhurbaşkanı Novak istifa etti

Nisan 2023’te çocuk istismarından hüküm giymiş bir kişiyi Cumhurbaşkanı olarak affetmesinin ortaya çıkması sonrasında Novak’a başta muhalefet olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden tepki gösterildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Tepkilerin artması üzerine Katar’da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Novak, ülkeye döndü. Novak, paylaştığı video mesajla hata yaptığını ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Başbakan Viktor Orban da tepkilere karşı kayıtsız kalmadı. Orban, çocuk istismarından hüküm giymiş birinin affedilmesini ortadan kaldıran bir anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını söyledi.

Novak tarafından affedilen kişi, bir okulda çocuk istismarında bulunan bir yetkilinin işlediği suçları karartma ve bu cihetle suça ortaklık etme gerekçesiyle hüküm giymişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Macaristan istifa
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