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Macaristan'da 94 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.11.2018 03:41 | Son Güncelleme

Macaristan'da mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklık son 94 yılın rekorunu kırdı. Son yılların en sıcak sonbaharının yaşandığı Macaristan'da sıcaklık rekor seviyeye yükselerek 21,6 dereceye çıktı.

Macaristan'da 94 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başkent Budapeşte'de hava sıcaklığının son 94 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak, 21,6 dereceye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, bugüne kadar yapılan ölçümlerde başkentteki en yüksek sıcaklık oranının 3 Kasım 1924 yılında 20,5 derece ile ölçüldüğü, sıcaklık rekorunun 1 derece ile kırılarak 21,6 derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Başkent Budapeşte'nin yanı sıra ülke sıcaklık rekorunun da kırıldığına işaret edilen açıklamada, 3 Kasım 1970 yılındaki 23,5 derecelik ülke sıcaklık rekorunun Sarkad kentinde ölçülen 24,4 derece ile kırıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, sıcak havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği bilgisi paylaşıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan sıcaklık rekoru

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