Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto Kosova'da

Kosova'nın bu yönde talep edilen 95 kriteri yerine getirdiğini söyleyen Szijjarto, AB'nin yeni koşullar talep etmesinin adil olmadığı görüşünü paylaştı.

Gruevski'nin iltica talebinin kabul edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine Szijjarto, "Size bir şey söyleyebilirim. Bu siyasi bir mesele değil, hukuki bir meseledir. İlgili makam olan Göç İdaresi, uluslararası hukuka binaen prosedürleri yerine getirecektir. Sonuçları bekleyelim." dedi.

Szijjarto, Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli ile başkent Priştine'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Gruevski'nin, ülkesinden siyasi iltica talebinde bulunması konusuna değindi.

PRİŞTİNE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, eski Makedonya Başbakanı Nikola Gruevski'nin ülkesinden siyasi iltica talebinde bulunması meselesinin siyasi değil hukuki bir mesele olduğunu söyledi.

Szijjarto, AB'nin Kosova'yı bekletmesini istemediklerini dile getirerek, "Macaristan, vize serbestisinin destekçisi olarak kalacaktır. (AB) Dönem Başkanı Avusturya'nın bunu gündeme getirmesine saygı duyuyoruz. Macaristan vize serbestisi lehine oy kullanacaktır." diye konuştu.

Priştine-Belgrad diyaloğunda her iki tarafın kabul edeceği bir anlaşmanın Macaristan tarafından desteklendiğine dikkati çeken Szijjarto, "Batı Balkanlar'ın istikrarı ve barışı bizim için hayatidir. Bu anlaşma uzun vadeli bir istikrarın temelidir." ifadesini kullandı.

- "Daha güvenli otoyollara sahip olacağız"

Kosova Dışişleri Bakanı Pacolli ise ülkesi ile Macaristan arasında ekonomi, gümrük, yolcu ve mal taşımacılığı gibi alanlarda işbirliği anlaşmasının mevcut olduğunu, ekonomik işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Macaristan ile Kosova arasında birçok anlaşmanın mevcut olduğunu belirten Pacolli, bugün de iki ülke arasında bir işbirliği anlaşmasının imzalandığını aktardı.

Pacolli, "Verimli bir işbirliği sağlayan yaklaşık 5 milyon avro değerindeki bu anlaşma ile daha güvenli otoyollara sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.