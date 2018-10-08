HABER

Macaristan Erdoğan'ı böyle bekliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 08.10.2018 12:07 | Son Güncelleme

Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetine icabetle bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8-9 Ekim'deki programı dolayısıyla Budapeşte'nin simgelerinden Zincir Köprüsü (Lanchid) Türk ve Macar bayraklarıyla süslendiği görüldü.

Macaristan Erdoğan'ı böyle bekliyor!

Budapeşte Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahlarda güvenlik önlemi dolayısıyla araç park edilemeyeceği ve Zincir Köprüsü ile birçok cadde ve meydanın kapatılacağı bildirildi.

2018%2F10%2Fmacaristan_2

ZİYARET PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ader, Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek.

thumbs_b_c_3719445c6af51d51ebe62dfcc54bf981

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını yapması, İş Forumu'na katılması ve Galiçya Şehitliği'ni ziyaret etmesi öngörülüyor.

PARTNER'Saç Derim Kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım 'Saç Derim Kokuyor!' diyorsanız sizi buraya alalım
Her anı dehşet verici! Kafası tren boşluğuna sıkıştı!Her anı dehşet verici! Kafası tren boşluğuna sıkıştı!
Kanada'nın Van Gölü Canavarı tekrar ortaya çıktı Kanada'nın Van Gölü Canavarı tekrar ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan erdoğan Budapeşte Viktor Orban ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

Korkunç iddia! Suudi gazeteciyi parçalayıp götürdüler

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

CHP ve HDP yerel seçimlerde ittifak mı yapacak? Siyaset gündemini hareketlendiren fotoğraf

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

O Ses Türkiye'de bir ilk! Hadise istedi Acun Ilıcalı kıramadı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her anı dehşet verici! Kafası tren boşluğuna sıkıştı!

Her anı dehşet verici! Kafası tren boşluğuna sıkıştı!

Kanada'nın Van Gölü Canavarı tekrar ortaya çıktı

Kanada'nın Van Gölü Canavarı tekrar ortaya çıktı

İdlib'de 'son dakika' gelişmesi!

İdlib'de 'son dakika' gelişmesi!

Hava sıcaklığı eksi 45'e düşecek, insan uzuvları kopacak!

Hava sıcaklığı eksi 45'e düşecek, insan uzuvları kopacak!

Krizi tırmandıracak açıklama: En sonunda bizim olacak!

Krizi tırmandıracak açıklama: En sonunda bizim olacak!

Interpol Başkanı tutuklandı!

Interpol Başkanı tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.