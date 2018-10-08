Macaristan Erdoğan'ı böyle bekliyor!

Budapeşte Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahlarda güvenlik önlemi dolayısıyla araç park edilemeyeceği ve Zincir Köprüsü ile birçok cadde ve meydanın kapatılacağı bildirildi.
ZİYARET PROGRAMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ader, Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek.
Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını yapması, İş Forumu'na katılması ve Galiçya Şehitliği'ni ziyaret etmesi öngörülüyor.
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