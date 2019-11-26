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Macaristan Lübnan'daki asker sayısını artıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 20:34 | Son Güncelleme

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto: - "Macaristan Lübnan'ı farklı şekillerde destekliyor. Yakın zamanda Birleşmiş Milletler Barış Gücü kapsamında ülkeye 50 asker yollayacağız. Orada halihazırda görev yapan 4 askerimizle bu rakam 54'e çıkmış olacak"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin Lübnan'da görev yapan asker sayısını artıracağını açıkladı.

Szijjarto, resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Lübnan'ın ve bulunduğu bölgedeki olayların Avrupa Birliğinin (AB) güvenliğini doğrudan etkileme gücüne sahip olduğunu belirten Szijjarto, bu nedenle Lübnan'ın istikrarlı ve güvenli bir ülke olmasının AB ve Macaristan için önemine vurgu yaptı.

Bakan Szijjarto, Lübnan'ın 6 milyonluk nüfusuna rağmen 2 milyon Suriyeli mülteciyi ağırladığını ve bundan dolayı saygı duyulması gerektiğini kaydetti.

Ülkesinin Lübnan'a birçok konuda destek verdiğine de işaret eden Szijjarto, ''Macaristan, Lübnan'ı farklı şekillerde destekliyor. Yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNIFIL) kapsamında ülkeye 50 asker yollayacağız. Orada halihazırda görev yapan 4 askerimizle bu rakam 54'e çıkmış olacak.'' dedi.

Szijjarto, Macar hükümetinin, Lübnan'da 33 kiliseyi yenilediğini ve mevkidaşı ile bugün vardıkları anlaşma kapsamında Lübnan'da 30 kilisenin daha tadilatını gerçekleştireceklerini söyledi.

Cibran Basil ise Lübnan'ın istikrarının önemli olduğunu, bunun sağlanamaması durumunda ''radikal dalgalar''ın Avrupa'ya da ulaşabileceğini ifade etti.

Lübnan'ın reformlara ihtiyacı olduğunu belirten Cibran, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli geliştiğini de söyledi.

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