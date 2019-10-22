Macaristan Milli Günü resepsiyonu

Türkiye ve Macaristan'ın çok taraflı iş birliğine dayalı ikili ekonomik gelişme temelinde barış ve istikrar gibi ortak hedefleri paylaştığını dile getiren Pekcan, "İkili ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi mevcut ilişkilerimizle uyumlu olacak şekilde geliştirmek istiyoruz. Macaristan, özellikle Orta Avrupa'da Türkiye için önemli bir ticaret ortağı ve lojistik merkezidir." diye konuştu.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Macaristan Milli Günü'nü kutlayarak, Macaristan ve Macar halkı için barış, birlik ve bereket diledi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat, akademisyen ve gazetecinin katıldığı resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Macaristan'ın iki stratejik müttefik olduğunu belirterek, "Bu çerçevede, Suriye'deki Barış Pınarı Harekatımıza verdiği destek için Macaristan'a yürekten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz." dedi.

İki ülkenin karşılıklı ekonomik ilişkilerini derinleştirmek için ortak diyalog ve üst düzey temaslarda bulunması gerektiğini söyleyen Pekcan, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 7 Kasım'da Budapeşte'de yapılması öngörülen Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na büyük önem verildiğini ifade etti.

Bakan Pekcan, Türkiye'nin, Macaristan ile ikili ticaret ve ekonomik iş birliğine büyük önem verdiğini vurgulayarak, mevcut ikili ticaret ve yatırım hacminin iki ülkenin taşıdığı potansiyeli yansıtmadığını belirtti.

Pekcan, şöyle devam etti:

"Devlet başkanlarımızın ortaya koyduğu 6 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi gerçekleştirmek için her türlü çabayı harcamalıyız. Ülkelerimiz arasında otomotiv ve yan sanayi, turizm, finansal hizmetler, sağlık, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik ve danışmanlık sektörlerinde büyük iş birliği ve yatırım olanakları olduğuna inanıyorum ancak şimdiye kadar Macaristan'daki Türk müteahhitler tarafından sadece 214 milyon dolar değerinde 12 proje üstlenildi. Bu rakamın yakın gelecekte artmasını umuyorum."