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Macaristan Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 21:37 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Suriye'deki Barış Pınarı Harekatımıza verdiği destek için Macaristan'a yürekten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz" - Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: - "Aynı kökten gelen iki akraba millet ve ülkeler arasında ilişkilerin ne kadar fevkalede olduğundan bahsetmeye fazla gerek yok"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Macaristan'ın iki stratejik müttefik olduğunu belirterek, "Bu çerçevede, Suriye'deki Barış Pınarı Harekatımıza verdiği destek için Macaristan'a yürekten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz." dedi.

Macaristan Milli Günü, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in ev sahipliğinde Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat, akademisyen ve gazetecinin katıldığı resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Bakan Pekcan, burada yaptığı konuşmada, Macaristan Milli Günü'nü kutlayarak, Macaristan ve Macar halkı için barış, birlik ve bereket diledi.

Türkiye ve Macaristan'ın çok taraflı iş birliğine dayalı ikili ekonomik gelişme temelinde barış ve istikrar gibi ortak hedefleri paylaştığını dile getiren Pekcan, "İkili ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi mevcut ilişkilerimizle uyumlu olacak şekilde geliştirmek istiyoruz. Macaristan, özellikle Orta Avrupa'da Türkiye için önemli bir ticaret ortağı ve lojistik merkezidir." diye konuştu.

İki ülkenin karşılıklı ekonomik ilişkilerini derinleştirmek için ortak diyalog ve üst düzey temaslarda bulunması gerektiğini söyleyen Pekcan, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 7 Kasım'da Budapeşte'de yapılması öngörülen Üst Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na büyük önem verildiğini ifade etti.

Bakan Pekcan, Türkiye'nin, Macaristan ile ikili ticaret ve ekonomik iş birliğine büyük önem verdiğini vurgulayarak, mevcut ikili ticaret ve yatırım hacminin iki ülkenin taşıdığı potansiyeli yansıtmadığını belirtti.

Pekcan, şöyle devam etti:

"Devlet başkanlarımızın ortaya koyduğu 6 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi gerçekleştirmek için her türlü çabayı harcamalıyız. Ülkelerimiz arasında otomotiv ve yan sanayi, turizm, finansal hizmetler, sağlık, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik ve danışmanlık sektörlerinde büyük iş birliği ve yatırım olanakları olduğuna inanıyorum ancak şimdiye kadar Macaristan'daki Türk müteahhitler tarafından sadece 214 milyon dolar değerinde 12 proje üstlenildi. Bu rakamın yakın gelecekte artmasını umuyorum."

- "Verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz"

Türkiye ve Macaristan'ın ortak hedefleri ve girişimleri paylaşan iki stratejik müttefik olduğunu söyleyen Pekcan, "Bu çerçevede, Suriye'deki Barış Pınarı Harekatımıza verdiği destek için Macaristan'a yürekten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz." dedi.

Macaristan'a, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik sürecinde verdiği destek için de teşekkür eden Pekcan, iki ülkenin yakın iş birliğinin, dostluğunun ve kardeşliğinin gelecekte de devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

- "Macaristan, Türkiye'nin bölgesel öneminin farkında"

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Matis de "Aynı kökten gelen iki akraba millet ve ülkeler arasında ilişkilerin ne kadar fevkalede olduğundan bahsetmeye fazla gerek yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Macaristan'a resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatan Matis, "Kendisini iki hafta sonra tekrar Macaristan'da ağırlayacağız. Böylelikle Bakü'deki toplantılarından sonra Başbakanımızla (Macaristan Başbakanı Viktor Orban) üç hafta içinde iki defa ard arda bizzat görüşecekler." diye konuştu.

Macaristan'ın Türk Konseyi'ndeki rolüne dikkati çeken Matis, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini de desteklediklerini söyledi.

Matis, "Macaristan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel öneminin tamamen farkındadır." dedi.

Resepsiyon, kutlama pastasının kesilmesi ve yemek ikramının ardından sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Milli günü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye ve Macaristan

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