HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Macaristan ve Tunus’tan dönen 36 kişi Kocaeli’de karantinaya alındı

Macaristan ve Tunus’tan dönen 36 kişi Kocaeli’de karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 00:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tunus ve Macaristan’dan dönen 36 Türk vatandaşı, otobüslerle getirildikleri Kocaeli’de öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 günlük karantinaya alındı.

Macaristan ve Tunus’tan dönen 36 kişi Kocaeli’de karantinaya alındı

Koronavirüsü nedeni 28’i Tunus ve 8’i Macaristan olmak üzere 36 Tük vatandaşı daha Türkiye’ye döndü. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda İstanbul Havalimana getirilen vatandaşlar, yapılan ilk kontrollerinin ardından Kocaeli’ye getirildi. 36 vatandaş, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Şerife Gelin Yurdu’na yerleştirildi. Vatandaşlar, 14 gün öğrenci yurdunda gözetim altında tutulacak.

Konuyla ilgili Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı’ndan ilimize aktarmalı olarak gelen 28’i Tunus ve 8’i de Macaristan’da bulunan 36 Türk vatandaşımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınmak amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit İlçesindeki Şerife Gelin Yurdu’nda 14 gün süreyle konaklanmaları sağlanmıştır. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ'DEKİ YURTLARDA 895 KİŞİ GÖZETİM ALTINDA TUTULUYOR

Öte yandan, 18 Mart tarihinde Türkiye’ye dönen 859 vatandaş daha Kocaeli’de bulunan Ali Fuat Cebesoy, Şerife Gelin, Gazi Süleyman Paşa ve Canfeda Hatun Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. Tunus ve Macaristan’dan gelen 36 vatandaşın da eklenmesi ile Kocaeli’de gözetim altında tutulan kişi sayısı 895’e ulaştı. Son vakaların götürüldüğü Şerife Gelin Öğrenci Yurdu’nda ise toplam 236 vaka gözetim altında tutuluyor.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi konduUmreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu
Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!Mide kanaması belirtileri nelerdir? Dışkınızın rengine dikkat!
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Karantina koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bartın’da koronavirüs alarmı

Bartın’da koronavirüs alarmı

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Can kaybı 4'e, vaka sayımız 359’a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması

Kastamonu'da umreden dönen vatandaşta koronavirüs tespit edildi

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Hastaneden kaçmıştı! Korona değil şizofreni çıktı

Hastaneden kaçmıştı! Korona değil şizofreni çıktı

Son dakika: MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi

Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da 9 saatlik elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi

19 Mart 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.