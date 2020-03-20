Macaristan ve Tunus’tan dönen 36 kişi Kocaeli’de karantinaya alındı

Koronavirüsü nedeni 28’i Tunus ve 8’i Macaristan olmak üzere 36 Tük vatandaşı daha Türkiye’ye döndü. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda İstanbul Havalimana getirilen vatandaşlar, yapılan ilk kontrollerinin ardından Kocaeli’ye getirildi. 36 vatandaş, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Şerife Gelin Yurdu’na yerleştirildi. Vatandaşlar, 14 gün öğrenci yurdunda gözetim altında tutulacak.

Konuyla ilgili Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı’ndan ilimize aktarmalı olarak gelen 28’i Tunus ve 8’i de Macaristan’da bulunan 36 Türk vatandaşımız 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınmak amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Kredi Yurtlar Kurumunun İzmit İlçesindeki Şerife Gelin Yurdu’nda 14 gün süreyle konaklanmaları sağlanmıştır. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınmış olup vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizin koordinasyonunda ilgili kurumlarımızın işbirliği içerisinde karşılanacaktır. Yurtta kalan vatandaşlarımızın takipleri ise uzman sağlık personeli tarafından yapılacaktır. Bu yurtlardaki öğrencilerimiz geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmişlerdir. Öğrencilerimize gösterdikleri sabır ve anlayıştan ötürü teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.