BUDAPEŞTE (AA) - Fotoğraf sanatçısı Işıl Arısoy Kaya'nın ''Gizli detaylar'' isimli fotoğraf sergisi, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) açıldı.

Budapeşte Fotoğraf Festivali kapsamında YEE'de düzenlenen sergi, festival müdürü Szilvia Mucsy'in de katıldığı programda açıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Mucsy, 3 yıldır düzenlenen Budapeşte Fotoğraf Festivali'nin amacının ülkede faaliyet gösteren uluslararası kültür kuruluşlarıyla yakın bir iş birliği sağlamak olduğunu belirterek YEE'nin etkinliğe aralıksız katılmasından dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bugünkü programda Macar sanatseverlerin Türk fotoğraf sanatını inceleme fırsatını bulduğuna dikkati çeken Mucsy, ''Sergide bulunan eserler Türk sanatının fotoğraf anlayışını, sanatsal zenginliğini yansıtıyor. Sanatçıyı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.'' dedi.

Sanatçı Kaya ise sanat yolcuğu ile spiritüel yolculuğunun aynı anda başladığını, sergide yer alan eserleri Doğu spiritüalizminden faydalanarak oluşturduğunu söyledi.

Kaya, ''Batı spiritüalizmini araştırırken oluşturduğum 'Long Time No See / Uzun Zamandır Görüşmüyoruz' ve 'Gizli Detaylar' serileri birlik arayışında yaptığım araştırmaları, okumaları size farklı bir mecrada çıktısını sunuşumdur.'' diye konuştu.

