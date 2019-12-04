Macaristan'da ''Sultan Süleyman kenti araştırması 2012-2019'' adlı konferans düzenlendi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteklediği proje kapsamında yeri tespit edilen Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü türbe ile ilgili konferans düzenlendi.

Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pap, konferansta yaptığı konuşmada, 2012'de TİKA'nın desteğiyle başlayan çalışmalarda Kanuni'nin türbesi ve çevresindeki yapıların ortaya çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

2012-2019 yıllarında yürütülen projede, türbenin yanı sıra aynı yerleşkede yer alan, cami, tekke, palanka ve sivil yerleşim biriminin de ortaya çıkarıldığını ifade eden Pap, ''Yerleşke yaklaşık 4 hektarlık alanda bulunuyor ve biz bunun yaklaşık 1 hektarlık bölümünü ortaya çıkardık.'' dedi.

Eski Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Hovari de kazı alanındaki çalışmaların tamamlandığını, kısa süre içinde hazırlanan raporların Macar hükümeti ile paylaşılacağını, bölgede ziyaretçileri ağırlamak için yol, altyapı ve diğer binaların yapılması konusunda karar verileceğini söyledi.

Kanuni'nin Macaristan'daki türbesinin Türkler ve Macarların iş birliğiyle 7 yıllık bilimsel çalışmalar neticesinde ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu belirten Hovari, Zigetvar'daki Szölöhegy'de yapılan çalışmaların TİKA'nın yardımıyla 2013'te başladığını hatırlattı.