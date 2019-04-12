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Macaristan'da Türk kültürü tanıtım etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 21:59 | Son Güncelleme

YEE ve Kispest Belediyesinin ortak kültürel programı büyük ilgi gördü

BUDAPEŞTE (AA) - Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Budapeşte'nin Kispest Belediyesi ortak kültürel program düzenledi.

YEE ve Kispest Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahneye çıkan yaklaşık 80 Macar anaokulu öğrencisi Türkçe şarkılar söyledi.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE ve Kispest Belediyesinin iş birliği neticesinde yaklaşık 80 Macar anaokulu öğrencisinin 5 ay boyunca Türk kültürünü tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Geçen yıl bir anaokulunun yer aldığı projenin çok başarılı olduğunu, bu nedenle bu yıl projeye 3 anaokulunun daha katıldığını belirten Abdikoğlu, öğrencilerin sadece Türkçe öğrenmediklerini aynı zamanda Türk el sanatlarını, mutfağını ve oyunlarını yakından tanıdıklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Türk kültürü

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