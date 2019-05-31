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Macaristan'da Türk-Macar İş Adamları Derneğinden iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 00:48 | Son Güncelleme

Macaristan'da Türk-Macar İş Adamları Derneğinden iftar

BUDAPEŞTE (AA) - Türk-Macar İş Adamları Derneğinin Budapeşte'de verdiği iftarda, ülkede faaliyet gösteren iki ülkenin STK temsilcileri, iş adamları ve diplomatlar bir araya geldi.

Derneğin Genel Başkanı Osman Şahbaz programda yaptığı konuşmasında, bu yıl 23'üncüsünü düzenledikleri iftar programının amacının Türk ve Macar dostluğunu pekiştirmek olduğunu söyledi.

Ramazanın paylaşmak ayı olduğunu belirten Şahbaz, Macaristan'ın farklı kentlerinden Budapeşte'ye gelerek davete katılanlara teşekkür etti.

Macaristan ana muhalefet partisi Jobbik'in eski Genel Başkanı Gabor Vona ise konuşmasında, Şahbaz'ın uzun yıllardır Türk-Macar dostluğunu pekiştirmek için çalıştığını söyledi.

İftar programının Türk-Macar dostluğunu pekiştirmek için güzel bir fırsat olduğuna dikkati çeken Vona, ''Bence Türk-Macar ilişkileri sadece bizler için değil tüm dünya için bir önemli örnek. Her iki halk farklı dinlere inanıyor, kültürleri farklı ve tarihte uzun yıllarca savaşmış olmalarına rağmen bugün burada bir aradayız ve birbirimize saygı duyuyoruz. Her iki halkın dostluğu tüm dünya halklarına örnek gösterilebilecek bir seviyede.'' diye konuştu.

İftar programına Türk ve Macar STK temsilcilerinin yanı sıra Endonezya Büyükelçisi, Azerbaycan ve Filistin Büyükelçiliği diplomatlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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