Macaristan'dan AB Komisyonu'na tepki

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Hükümeti, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun, Macaristan'ın son dönemde sığınmacılara yönelik uygulamaya koyduğu bazı düzenlemeleri Avrupa Adalet Divanına taşımasına tepki gösterdi.

Macaristan Hükümet Sözcüsü İstvan Hollik, yaptığı açıklamada, hükümetin, Macaristan'da yasa dışı göçle mücadele kapsamında hazırlanan ve ''Soros'u durdur'' adıyla bilinen, sığınmacıların ülkeye yerleştirilmesinin yasaklanmasını öngören anayasa değişikliğinin arkasında duracağını söyledi.

Macaristan'da geçen yıl anayasa değişikliğinin AB Komisyonu tarafından Avrupa Adalet Divanına sevk edildiğini, ancak hükümetin bu konuda geri adım atmayacağını vurgulayan Hollik, ''Hükümet dava için hazır. Macarlar halk oylamasında, parlamento ve Avrupa Parlamentosu seçimlerinde göçmen istemediklerini ve Avrupa Hristiyan kültürünü korumak istediklerini açık bir şekilde ortaya koydu. Macarlar hükümetten, seçmenlerin isteğinin uygulanmasını bekliyor.'' diye konuştu.

''Soros'u durdur'' adlı anayasal değişikliğin yasa dışı göçü organize ve finanse edenleri cezalandırdığını savunan İstvan Hollik, değişikliğin uluslararası anlaşmalara da uygun olduğunu iddia etti.