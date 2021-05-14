MacBook ailesi renklendi

Ian Zelbo (@RedersbyIan) ile ortaklaşa oluşturulan ve Apple’ın dizüstü bilgisayar serisinde büyük bir yeniden tasarım ekleyen yeni görüntülemeler ortaya çıktı. Bir sonraki MacBook Air veya normal MacBook’un halefi olması beklenen cihaz, yakın zamanda piyasaya sürülen iMac gibi toplam yedi renkle tasvir ediliyor ve kenarları köşeli olacak.

İmza niteliğindeki Air modeli için konik kenarı ise kaybolmuş. Yanlarda USB-C bağlantı noktaları görülürken, alt kısımda daha iyi termal yönetim için dizüstü bilgisayarı hafifçe kaldırmaya yardımcı olacak iki büyük lastik ayak bulunur. Performanstan bahsetmişken, bu dizüstü bilgisayar Apple’ın yeni nesil M2 yonga seti ile piyasaya sürülecek.

Ekrana geldiğimizde beyaz renkli ince çerçeveler ve üstte ortalanmış bir web kamerası görüyoruz. Klavye de beyaz renkle eşleşiyor ve normal düzeni tuşlardan birine gömülü bir Touch ID sensörüyle birlikte sunuyor. İzleme paneli, boyut açısından mevcut MacBook dizüstü bilgisayarlarda bulunanlarla eşleşiyor gibi görünüyor. Şimdilik bilinenler bundan ibaret ancak yakın zamanda daha fazla özellik bilgisi ortaya çıkacaktır.

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