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MacBook Pro'ya rakip geldi: Honor MagicBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.05.2020 17:46 | Son Güncelleme

Honor, Honor MagicBook Pro'nun tanıtımını gerçekleştirdi. Apple MacBook Pro serisine oldukça benzeyen Honor MagicBook Pro, performans anlamında ise kağıt üzerinde MacBook Pro'lardan daha güçlü gözüküyor. Peki Honor MagicBook Pro özellikleri neler? Honor MagicBook Pro fiyatı ne kadar?

MacBook Pro'ya rakip geldi: Honor MagicBook Pro tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Honor geçtiğimiz aylarda akıllı telefon sektöründen bilgisayar üretimine de geçiş yapmıştı ve MagicBook serisini yaratmıştı. Honor'un MagicBook serisine eklediği yeni modeller bugün tanıtıldı. Honor MagicBook Pro serisi Honor tarafından görücüye çıkarıldı.

HONOR MAGİCBOOK PRO ÖZELLİKLERİ

Honor MagicBook Pro özellikleri arasında Intel 10.nesil i5-10210U ve i7-10510U işlemciler var. Bu işlemcilere ise 16 GB RAM, 512 GB SSD ve 2 GB Nvidia GeForce MX350 ekran kartı eşlik ediyor. Honor'un yeni dizüstü bilgisayarının en dikkat çeken yanı ise şüphesiz 16,1 inç büyüklüğünde, sRGB renk uzayının yüzde 100'ünü içeren IPS ekranı. Zaten onu Apple'ın MacBook Pro modellerinden ayıran en önemli özellik de bu.

Zira Honor MagicBook Pro, çerçeveleri inceltilmiş ekranı sayesinde yüzde 90 oranında bir ekran kasa oranı sunuyor. 1,7 kg ağırlık da onu taşınabilir kılıyor. Parmak izi okuyucusu ve arkadan aydınlatmalı klavye de MagicBook Pro'nun unutulmaması gereken diğer özellikleri. Dizüstü bilgisayar tüm gücünü ise 65W hızlı şarj desteği sunan 56 Wh kapasiteli bataryasından alıyor. Honor'un açıklamalarına göre bu batarya ile 11 saat boyunca Full HD çözünürlüğünde videolar izlemek mümkün.

HONOR MAGİCBOOK PRO FİYATI

Honor MagicBook fiyatı Intel Core i5-10210U modeli için 840 dolar, Intel Core i7-10510U kullanan modeli için 940 dolar olarak belirlendi. Yeni dizüstü bilgisayarlar 19 Mayıs tarihinde Çinli tüketiciler tarafından teslim alınabilecek. Honor MagicBook Pro'nun ülkemize gelip gelmeyeceği ise belli değil.

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