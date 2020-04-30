Macera İskandinavya'ya taşınıyor: Assassin's Creed Valhalla resmileşti!

Assassin's Creed serisi kimileri için efsaneleşmiş bir oyun serisi. Serinin yeni oyunu merakla bekleniyordu. Bu merakı körükleyen en büyük nedenlerden biri ise Assassin's Creed'in yapım şirketi Ubisoft'un geçtiğimiz yılı bir Assassin's Creed oyunu olmadan geçirmesiydi. Nitekim, uzun zamandır kulaktan kulağa yayılan bilgiler doğru çıktı ve Ubisoft'un yeni bir Assassin's Creed oyunu üzerinde çalıştığı doğrulandı. Fakat oyunun ismi veya teması hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyordu. Tam bu noktada birçok sızıntı kaynağı, çeşitli iddialar ortaya attı. Bu iddialardan biri yeni oyunun Assassin's Creed Valhalla olarak adlandırılacağını gösteriyordu. Nitekim iddia sahibi haklı çıktı.

ASSASSİN'S CREED VALHALLA DOĞRULANDI

Assassin's Creed resmi Twitter hesabı, bir tweet paylaştı. Hesap paylaştığı tweette oyunun isminin Assassin's Creed Valhalla olacağını açıkladı. Fakat tweet sadece bunu söylemiyordu. Oyunun resmi tanıtımının yapılacağı saat de söz konusu tweette yazılıydı. Buna göre, Assassin's Creed Valhalla bugün TSİ 18:00'da yapılacak bir uzun tanıtım ile duyurulacak.