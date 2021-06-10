Maçka Parkı'ndaki 'uygunsuz kıyafet' tartışmasında yeni karar

Maçka Demokrasi Parkı'nda 29 Temmuz 2017 günü yaşanan tartışmada, iddiaya göre güvenlik görevlisi Savaş İlter, Çağla Köse'ye, "Böyle giyiniyorsunuz, sonra tecavüze uğrayınca, 'güvenlik bizi koruyamadı' diyorsunuz" dedi. Çağla Köse de "Manyağa bak ya, polis getirmiş, hangi akla hizmet polis getirmiş?" yanıtını verdi. Tartışmanın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Savaş İlter hakkında "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla, Çağla Köse hakkında da "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talebiyle dava açıldı.

İLK KARARDA GÜVENLİK GÖREVLİSİNE PARA CEZASI VERİLDİ

Yapılan yargılama sonunda mahkeme, Savaş İlter’i, “Hakaret" suçundan 3 bin 300 TL adli para cezası çarptırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Çağla Köse hakkında ise, "haksız fiile tepki olarak hakaret ettiği" gerekçesiyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmetti.

"KİBARCA RİCA ETSE BU DURUMLAR OLMAZDI"

Karar, İstinaf Mahkemesi'nce bozuldu. Bozma sonrası İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasında, Çağla Köse ve Savaş İlter, hazır bulundu. Çağla Köse, "O gün gerçekten çok üzgündüm. Söylediğim sözün hakaret olduğunu düşünmüyorum. Karşı taraf görevini yaptığını iddia ediyor, istediği şeyi benden kibarca rica etse bu durumlar olmazdı. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum. Şikayetim devam etmektedir. Kavgayı çıkaran ben değilim" diye konuştu.