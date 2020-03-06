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macOS için Facebook Messenger yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.03.2020 10:16 | Son Güncelleme

Facebook geçtiğimiz yıl düzenlenen F8 etkinliğinde Messenger için çalışmalar yapacaklarını belirtmişti. Geçtiğimiz günlerde iOS’teki Messenger uygulamasını 4 kat daha az yer kaplayan ve 2 kat daha hızlı olan bir yapıyla baştan tasarlayarak güncelleyen sosyal medya devi, bugün ise macOS için bir atılım yaptı.

macOS için Facebook Messenger yayınlandı

Facebook F8 2019 etkinliğinde Messenger’ın macOS platformuna geleceği açıklanmıştı. Mark Zuckerberg ve ekibi elini çabuk tuttu ve bugün Mac App Store üzerinden resmi Messenger uygulamasını indirime sundu. Şimdilik sadece enterasan bir şekilde Fransa Mac App Store’unda yer alan uygulama bugün içerisinde Türkiye mağazasına da merhaba diyecek.

Messenger’ın resmi uygulamasına; Facebook hesabınız ile giriş yaptıktan sonra aynı WhatsApp Web gibi arkadaşlarınızla tarayıcıya bağlı kalmadan oldukça hızlı ve akıcı bir şekilde mesajlaşabilirsiniz. Ayrıca görüntülü görüşme gerçekleştirebilir ve fotoğraf/belge gönderebilirsiniz.

MACOS İÇİN FACEBOOK MESSENGER NASIL İNDİRİLİR?

Karanlık tema ile birlikte gelen uygulama, özellikle düşük donanımlı Mac’lerde kasan Messenger’ın sitesine büyük bir alternatif olacak gibi görünüyor. Türkiye mağazasına bugün içerisinde geleceği söylenen uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

Bakalım ilerleyen günlerde Facebook’un mobil tarafta şiştikçe şişen uygulaması için baştan kodlama yapılıp karşımıza daha sade bir uygulama sunulacak mı? Son olarak Facebook’un ana uygulamasının daha macOS’e getirilme gibi bir planın olmadığını belirtelim. Eğer böyle bir plan varsa bile coronavirus yüzünden iptal edilmeseydi F8 2020 etkinliğinde tanıtılacaktı..

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Anahtar Kelimeler:
macos Facebook Messenger ios Uygulama

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