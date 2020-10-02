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Macron: Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a 300 Suriyeli militan gönderildi, Putin de bunu teyit etti

02.10.2020 09:49 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a Suriye'den 300 militanın gönderildiğini öne sürerek Türkiye'den izahat istedi ve NATO'yu göreve çağırdı. "Kırmızı çizgi geçildi. Bu kabul edilemez" diyen Macron, önümüzdeki günlerde Erdoğan'ı arayacağını ifade etti.

Macron: Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a 300 Suriyeli militan gönderildi, Putin de bunu teyit etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a Suriye'den 300 militanın gönderildiğini öne sürerek Türkiye'den izahat istedi ve NATO'yu göreve çağırdı.

Bu militanların IŞİD'le bağlanıları olduğunu da iddia eden Macron, "Konuyu Putin'le konuştum. Rusya'nın da bunu bildiğini teyit etti" dedi.

Brüksel'deki Avrupa Birliği liderler zirvesinden sonra açıklama yapan Macron, "İstihbarat raporları Halep'teki cihatçı gruplardan 300 Suriyeli savaşçının Gaziantep üzerinden Azerbaycan'a gönderildiğini gösteriyor. Bu teyit edilmiş bir bilgi. Bu kişiler tespit edilip izlendi" diye konuştu.

'Kırmızı çizgi geçildi'

"Kırmızı çizgi geçilmiştir ve bu kabul edilemez. Tüm NATO üyelerini ittifakın bu üyesinin eylemlerini görmeye davet ediyoruz ve Fransa olarak Türkiye'den izahat istiyoruz" diyen Macron, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, açıklamasında AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanları olarak Rusya, ABD ve Fransa'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmaları durdurmak için yakın gelecekte bir dizi girişimde bulunacaklarını da belirtti.

Macron bu hafta Erdoğan'ın Azerbaycan'a destek açıklamasını "tehlikeli ve sorumsuzca" diye nitelemişti.

Bazı Suriyeli savaşçılar, Azerbaycan'da görevlendirilmek üzere isim listeleri hazırlandığını söylüyor

Suriyeli savaşçı iddiaları hakkında ne biliniyor?

Son olarak Macron'un dile getirdiği, "Türkiye destekli Suriyeli savaşçılar, Dağlık Karabağ'a götürülüyor" iddiaları hafta başından bu yana çeşitli kaynaklarda dile getirildi.

Türkiye ve Azerbaycan iddiaların asılsız olduğunu söylüyor ve Ermenistan'ın uluslararası destek çekmek için kara propaganda yürüttüğünü savunuyor.

Hafta başında Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta görev yapan, Türkiye destekli muhalif Suriye Ulusal Ordusu savaşçılarından ismini vermek istemeyen bir kişi BBC Türkçe'ye konuşmuş ve bölgedeki savaşçıların grup sorumlularının Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın yanında savaşmak üzere gönüllü olmak isteyen kişilerden isim aldığını ve 1000 kişilik bir liste oluşturduğunu söylemişti.

Listelerin oluşmasının ardından ilk etapta yaklaşık 250 kişinin Suriye'nin Türkiye sınırındaki -operasyon merkezi olarak kullanılan- Havar Kilis kasabasında toplandığını; buradan Gaziantep'e geçtiğini ve Türkiye tarafından organize edilerek bir askeri kargo uçağıyla Azerbaycan'a gönderildiğini, birkaç gün sonra yine yaklaşık 250 kişilik bir grubun askeri kargo uçağıyla aynı bölgeye gönderildiğini ifade etmişti.

Sultan Murad Tugayları'nın parçası olan Suriyeli muhalif savaşçı, Azerbaycan'a giden kişilerin askeri bölgelerde güvenlik gücü olarak görev yapacağını, 1800 dolar da maaş aldıklarını iddia etti; Sultan Murad'ın yanı sıra Hamza Tugayı'ndan da gönüllülerin listeye ismini yazdırdığını söyledi. "Bu savaşçıların sahada çok deneyimli oldukları için tercih edildiklerini" savundu.

BBC Türkçe, Carablus, Afrin ve Çobanbey bölgesinden Azerbaycan'a gittiği iddia edilen kişilere doğrudan ulaşamadı.

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