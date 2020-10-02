Macron: Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a 300 Suriyeli militan gönderildi, Putin de bunu teyit etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a Suriye'den 300 militanın gönderildiğini öne sürerek Türkiye'den izahat istedi ve NATO'yu göreve çağırdı.

Bu militanların IŞİD'le bağlanıları olduğunu da iddia eden Macron, "Konuyu Putin'le konuştum. Rusya'nın da bunu bildiğini teyit etti" dedi.

Brüksel'deki Avrupa Birliği liderler zirvesinden sonra açıklama yapan Macron, "İstihbarat raporları Halep'teki cihatçı gruplardan 300 Suriyeli savaşçının Gaziantep üzerinden Azerbaycan'a gönderildiğini gösteriyor. Bu teyit edilmiş bir bilgi. Bu kişiler tespit edilip izlendi" diye konuştu.

'Kırmızı çizgi geçildi'

"Kırmızı çizgi geçilmiştir ve bu kabul edilemez. Tüm NATO üyelerini ittifakın bu üyesinin eylemlerini görmeye davet ediyoruz ve Fransa olarak Türkiye'den izahat istiyoruz" diyen Macron, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, açıklamasında AGİT Minsk Grubu'nun eş başkanları olarak Rusya, ABD ve Fransa'nın Dağlık Karabağ'daki çatışmaları durdurmak için yakın gelecekte bir dizi girişimde bulunacaklarını da belirtti.