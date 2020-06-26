Macron, Türkiye için 'tehlikeli bir oyun' demişti! Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün video konferans yolu ile görüşme gerçekleştirdi. İki lider, ikili ilişkiler dışında Libya, Suriye ve Ukrayna meselelerini ele aldı. Macron ve Putin, Libya konusunda hem fikir olduklarını vurgularken, Libya’da devam eden çatışmalar nedeniyle karşılıklı endişelerini dile getirdiler.

İki lider, Libya’da acil bir ateşkesin sağlanması ve karşılıklı görüşmelere başlanması çağrısında bulundu. Liderler, Suriye konusunda ise fikir alışverişini sürdüreceklerini açıkladı.

MACRON, 'TEHLİKELİ OYUN' DEMİŞ, TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'nin ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru hükümetine verdiği desteği "tehlikeli bir oyun" olarak tanımlamasına, "Tehlikeli oyunu haddini aşarak oynayan Macron'dur." sözleriyle tepki göstermişti.

