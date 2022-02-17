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Macron'un ziyaretinde gündem olmuştu! 'Putin'in masası' iki ülkeyi birbirine düşürdü

17.02.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u konuk etmesiyle ünlenen ve sosyal medyada esprilere konu olan 6 metrelik masa İtalya ve İspanyol marangozları birbirine düşürdü. İki marangoz da dev masayı kendilerinin yaptığını iddia etti. İşte haberin detayları...

Macron'un ziyaretinde gündem olmuştu! 'Putin'in masası' iki ülkeyi birbirine düşürdü

Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya ziyaretler gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ı konuk eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 6 metrelik masası yine gündem oldu. İtalyan ve İspanyol iki marangoz 6 metrelik masayı kendilerinin yaptığını iddia etti.

BFM TV’nin haberine göre, İspanyol mobilya üreticisi Vicente Zaragoza, ülke basınına yaptığı açıklamada, Putin ve Macron’un 7 Şubat’ta karşılıklı oturduğu 6 metrelik masanın Alpler'de bir kayın ağacından yapıldığını ve altın varaklarla süslendiğini öne sürdü.

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"GÖRÜR GÖRMEZ TANIDIM"

"Eserini görür görmez tanıdığını" savunan Zaragoza, masayı hatalarından tanıdığını ve kendini geliştirmek için her zaman hatalarını incelediğini söyledi.

Marangoz Zaragoza, eski Sovyet ülkelerinde 2002-2006 döneminde aktif olduğunu, Özbek yönetimine de bir mutfak yaptığını ve 2020’de de çalışmayı bıraktığını dile getirdi.

"BORİS YELTSİN’İN SİPARİŞİYDİ" İDDİASI

Diğer yandan İtalyan marangoz Renato Pologna, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, İspanyol meslektaşının ifadelerinin kendisini şaşırttığını ifade etti.

Pologna, "Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum çünkü bu eseri 1995-1996’da ben yaptım, masanın fotoğrafları çoğunluğu Rusça kitaplara basıldı." dedi.

Masayla ilgili tüm sertifikaların kendisinde bulunduğunu ve eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin’in imzasını taşıdığını iddia eden Pologna, İspanyol meslektaşının belki de masanın bire bir kopyasını yapmış olabileceğini savundu.

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MACRON VE SCHOLZ'UN ZİYARETİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 7 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde Covid-19 testi yaptırmayı reddetmiş, bu nedenle Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanmıştı.

Kremlin protokolünün, Macron'a yönelik bu tutumu başta Fransa olmak üzere tüm dünya basınında geniş yankı bulmuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 15 Şubat’ta Putin ile Ukrayna krizine ilişkin yaptığı görüşme öncesinde, Rusya'nın istediği Covid-19 testini yaptırmayı reddettiği için aynı masanın ucunda konuk edilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya İspanya Vladimir Putin
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