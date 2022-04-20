Macron ve Le Pen karşı karşıya! Kim ne vadediyor?

Fransız halkı ve kamuoyu cumhurbaşkanı seçiminin 24 Nisan Pazar günü düzenlenecek ikinci turuna odaklanmış durumda. Yapılan son kamuoyu yoklamalarına göre Macron'un yüzde 56,5 ve Le Pen'in yüzde 43,5 oy alacağı tahmin ediliyor.

Seçiminin ilk turunda yüzde 21,95 oy alan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketinin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon'un alacağı oylar seçimin ikinci turunda belirleyici olacak. Anketlere göre ikinci turda Melenchon'un seçmenlerinin yüzde 33'ü Macron'a ve yüzde 16'sı Le Pen'e oy verecek. Seçmenlerin yüzde 51'i ise oy kullanmayacak.

İkinci turda Le Pen'e karşı durmak için sağcı ve solcu çok sayıda siyasetçi, sanat ve spor dünyasından onlarca önemli isim Macron'a desteğini açıkladı.

LFI SEÇMENLERİNİ ÇEKMEK İSTİYOR

Macron, seçimin ikinci turunda LFI seçmenlerinin oylarını alabilmek için son 10 gündür onların önem verdiği ekonomik ve iklim konularında vaatlerde bulundu. İklim ve ekonomi konularının programının merkezinde yer aldığını ifade eden Macron, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde iklim konularından doğrudan sorumlu olacağı sözünü verdi.

Cumhurbaşkanlığı görevi sırasında uyguladığı ekonomik politikalar nedeniyle özellikle alt ve orta gelirli Fransızlar tarafından sıkça eleştirilen Macron, ekonomik zorluk çeken vatandaşlar, emeklilik maaşı ve yaşı gibi hususlarda da planları olduğunu açıkladı. Aynı zamanda ülkede 6 nükleer santral inşa edeceklerini belirtti.

LE PEN'İN HEDEFLERİ BAŞKA

Le Pen ise cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk olarak Fransızların iş, sosyal yardım ve konut konusunda önceliklerini belirlemek için referandum düzenlemeyi hedefliyor. Marie Le Pen, "gençlerin yurt dışına gitmesini" engellemek için 30 yaş altındakilerin gelir vergisini iptal etmeyi vadediyor.

Enerji fiyatlarındaki KDV oranını yüzde 20'den yüzde 5,5'e indirmeyi amaçlayan Le Pen, ayrıca cumhurbaşkanı seçilmesi halinde rüzgar türbinlerini kaldıracağını belirtti.

Montaigne Enstitüsün yaptığı çalışmaya göre Macron'un ekonomik programı ülkeye 44 milyar avro açık verecek, Le Pen için bu rakam 100 milyar avroyu aşıyor.

GÖÇ KONUSUNDA İKİSİNİN DE PLANLARI VAR

Göçün ülkede daha iyi kontrol edilmesi gerektiğini ifade eden Macron, iltica hakkına sahip olmayanların ve kamu düzenini tehdit eden yabancıların sınır dışı edilmesini istiyor.

2022'deki seçim vaatlerinde göçün önemli yer tuttuğu Le Pen de bu konuda yeni yasa çıkarmayı ve bunun için referandum düzenlemeyi hedefliyor. Yabancıların ülkeye girişlerinin kontrol edilmesini ve sınırlandırılmasını, ciddi suçlara karışan ve Macron gibi kamu düzenini tehdit eden yabancıların sınır dışı edilmesini istiyor.

Ayrıca Le Pen, seçilmesi halinde ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal edeceğini belirtti.

Bir yıl çalışmayan yabancıların oturum izninin iptal edilmesini ve onlara yapılan sosyal yardımların kesilmesini vadeden Le Pen, ayrıca kamuya açık alanlarda başörtüsünü yasaklayacağını açıklamıştı ancak seçimini ikinci tura kalmasının ardından bu yasağın "İslamcılıkla" mücadelesinde öncelikleri arasında yer almadığını belirtti.

Le Pen, önceliğinin "selefi camileri" kapatmak, "selefiliği" ve camilere finansmanı yasaklamak olduğunu söyledi.

Montaigne Enstitüsü, Le Pen'in özellikle göç ve ekonomi ile ilgili uygulamak istediği birçok projenin anayasaya aykırı olduğunu vurguluyor.

AB VE NATO YAKLAŞIMLARI FARKLI

Macron ile Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ilgili yaklaşımlarının çok farklı olması dikkati çekiyor.

Emmanuel Macron, sağlık, sanayi, savunma ve teknoloji alanlarında AB'nin politikalarının güçlendirilmesi ve AB'nin dünyada daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirtirken, Le Pen AB'nin politikalarının değiştirilmesi gerektiğini savunuyor.

Le Pen, Fransız hukukun AB'ninkinin üstünde olduğunu ifade ediyor.

Diğer yandan "NATO'nun beyin ölümünün" gerçekleştiğini söyleyerek tepkileri üzerine çeken Macron'un yakın zamanda söylem değişikliğine giderek NATO'nun güçlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakınlığı nedeniyle sık sık eleştirilen Le Pen de Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesinin ardından NATO ve Rusya arasında "stratejik yakınlaşmayı" sağlamayı hedefliyor. Le Pen, bunun Fransa, Avrupa ve ABD'nin çıkarına olduğunu savunuyor.

Le Pen, ayrıca Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çıkarmayı istiyor.

Öte yandan Macron, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ilk yurt dışı ziyaretin Almanya'ya gerçekleştireceğini açıkladı.

(AA)



