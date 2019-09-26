PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Chirac'ı, Fransa'yı bağımsız ve gurur veren bir ülke konumuna getiren, haksız askeri müdahaleye karşı gelebilen, eski Yugoslavya'daki savaşlara son verebilen ve Lübnan'da barış ve güvenlik için mücadele edebilen biri olarak hatırlıyorum." dedi.

Macron, ülkenin yakın tarihinin en güçlü isimlerinden Chirac'ın yaşamını yitirmesinin ardından televizyondan halka seslendi.

Konuşmasına, "Bu akşam size büyük bir hüzünle hitap ediyorum. Cumhurbaşkanı Jacques Chirac bu sabah aramızdan ayrıldı. Bizi sevdiği kadar bizim de onu sevdiğimiz bir devlet adamını kaybettik." sözleriyle başlayan Macron, Chirac'ın birliği ve dayanışmayı öncelediğini, aşırılığa ve kine karşı mücadele ettiğini belirtti.

Macron, "Chirac'ı, Fransa'yı bağımsız ve gurur veren bir ülke konumuna getiren, haksız askeri müdahaleye karşı gelebilen, eski Yugoslavya'daki savaşlara son verebilen ve Lübnan'da barış ve güvenlik için mücadele edebilen biri olarak hatırlıyorum." dedi.