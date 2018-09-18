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Macron'un adına sahte e-posta hesabı açan 2 kişi yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

Geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçim kampanyası döneminde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adına sahte e-posta hesabı açtığı ortaya çıkan 2 kişi 12 Aralık'ta mahkemeye çıkarılacak

PARİS (AA) - Fransa'da geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçim kampanyası döneminde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un adına sahte e-posta hesabı açtığı ortaya çıkan iki kişinin 12 Aralık'ta hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Paris Ceza Mahkemesi, geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçim kampanyası döneminde Macron'un adına sahte e-posta hesabı açtığı ortaya çıkan biri muhafazakar sağcı olan iki kişi hakkındaki kararını verdi.

Mahkeme, "emmanuel.macron.enmarche@gmail.com" adlı sahte hesabı açan ve 21 Nisan 2017'de "bana oy vermemek için 10 sebep" mesajını yüzlerce kişiye Macron'un adına gönderen söz konusu iki kişinin 12 Aralık'ta yargılanmasına hükmetti.

Le Figaro gazetesinin haberine göre, bu e-posta gazetecilere ve Macron'un seçim kampanyasında görev yapan kişilere de gönderildi.

Macron, daha önce bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Fransa macron sahte e-posta hesabı

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