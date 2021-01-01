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Maddi fırsatlar... Oğlak Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (21 Aralık - 20 Ocak)

Seray Üstün Seray Üstün 01.01.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2021 Ocak ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları... İşte Oğlak Burcu Ocak 2021 aylık burç yorumu...

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı oğlak burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Aralık - 20 Ocak tarihleri arasında doğan oğlak burçlarını bu ay neler bekleyecek? Oğlak burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında oğlak burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda oğlak burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Oğlak Burcu Ocak aylık burç yorumu...

OĞLAK BURCU OCAK 2021 AYLIK BURÇ YORUMU (21 ARALIK-20 OCAK)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren aşk hayatınızda, ilişkilerinizde köklü değişimler yaşanıyor olacak. Mutluluk, başarı, yaşamdan keyif alma değişim sayesinde olacak. Hayatın getirdiği yenilikleri kabul ederek ilerlemeli, ilişkilerde oluşan fırsatları değerlendirmeli, süregelen ilişkilerinizde doğru anda bırakmayı, doğru anda ilişkinizin arkasında durmayı bilmeniz önemli olacak. Uzun bir süredir duygularını saklayan, içe dönük haliniz artık son buluyor.
8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Bu ise finansal konularda hız ve hareketliliği arttıracak. Hızlı, birden fazla para giriş ve çıkışı olabilir. Paranın harcanması, kazancı getirirken; kazanmanız da para çıkışlarını getirecektir. Bu dengeyi bilerek hareket etmeye ve finansal konularda kıtlık bilincine girmemeye gayret gösterin.
13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu ise iç dünyanızda, dış görüntünüzde, tavırlarınızda köklü değişimleri getirecek. Kendinizle bir iç yüzleşme yaşayabilir, hayatınızda aksayan alanlar üzerine kafa yorabilir, gelişmeniz gereken yanlarınızı fark edebilirsiniz. Estetik değişimler gündeminizde olabilir. Sağlıkla ilgili bir destek, alınan bir tedavi süregelen rahatsızlıktan kökten kurtulmanızı sağlayabilir.
17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle finansal dengenizde ani değişimler kapınızı çalıyor. Bugünlerde büyük bir yatırım planı, büyük bir kazanç sağlamak için alternatif yollar arama, bir hobinizde kendinizi geliştirmek adına para harcama gündeme gelebilir.
28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında değişim ve dönüşüm süreci içinde olacaksınız. Her duyguyu, her olayı daha derin hissedecek ve yaşayacaksınız. Abartılı, dürtüsel, anlık tavırlardan kaçınmalısınız. Anlık alacağınız bir ayrılık kararı, anlık bir kararla yeni bir ilişkiye gereğinden hızlı başlamak sonrasında pişmanlık hissini getirebilir. Süregelen ilişkilerde tutkular ve arzular öne çıkacak.

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