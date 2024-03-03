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  4. Maden faciasının sorumluları için hesap vakti! 2 kişi daha tutuklandı, sayı 8'e yükseldi

Maden faciasının sorumluları için hesap vakti! 2 kişi daha tutuklandı, sayı 8'e yükseldi

03.03.2024 11:30
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Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kalmasına yol açan maden faciasının sorumlularıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Maden faciasının sorumluları için hesap vakti! 2 kişi daha tutuklandı, sayı 8'e yükseldi

İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait altın madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasına ilişkin soruşturma sürüyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 işçinin toprak altında kaldığı faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, mühendis İ.T. ile K.M.A. da gözaltına alındı.

AA-20240213-33694654-33694651-ERZINCANDA_ALTIN_MADENININ_BULUNDUGU_BOLGEDE_TOPRAK_KAYMASI_MEYDANA_GELDI

TUTUKLANDILAR

İşlemleri sonrası 2 şüpheli, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi.

Öte yandan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
maden faciası
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