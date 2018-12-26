Maden ocağında gazdan zehirlenen işçi öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilenen 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtköy köyünde özel bir maden ocağında çalışan Satılmış Gücük, açığa çıkan metan gazından etkilendi.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gücük'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

