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Maden ocağında gazdan zehirlenen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 22:37 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta özel maden ocağında açığa çıkan metan gazından zehirlenen 1 işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, özel maden ocağında açığa çıkan gazdan etkilenen 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kurtköy köyünde özel bir maden ocağında çalışan Satılmış Gücük, açığa çıkan metan gazından etkilendi.

Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gücük'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
gaz Kilimli maden Zonguldak

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