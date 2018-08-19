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Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:08 | Son Güncelleme

Maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçükte 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Işıklar Mahallesi'ndeki bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Toprak altında kalan Bülent Kılıç ve Volkan Bozkurt, madende çalışan arkadaşları tarafından çıkartıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sağlık durumu ağır olan Bozkurt 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
göçük Kayseri maden ocağı Tomarza

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