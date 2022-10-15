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Maden ocağındaki patlamaya ilişkin flaş iddia! "Yıllar önce uyarı yapılmış" TTK'dan jet yanıt

15.10.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'daki maden ocağında yaşanan patlama Türkiye'nin yüreğini yakarken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih dönmez, sebebiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre grizu patlaması" dedi. Patlamanın nedenine ilişkin çalışmalar sürerken Sayıştay'ın 2019'daki raporunda patlama riskinin arttığı ve uyarılar yapıldığı iddia edildi. Öte yandan Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan iddialara yalanlama geldi.

Maden ocağındaki patlamaya ilişkin flaş iddia! "Yıllar önce uyarı yapılmış" TTK'dan jet yanıt

Bartın'ın Amasra ilçesindeki madende yaşanan patlamadan acı haberler geldi. Arama kurtarma çalışmaların devam ettiği maden ocağındaki patlamanın nedenine ilişkin ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İlk belirlemelere göre grizu patlaması" açıklamasını yaptı. Soruşturma da başlatılan faciaya ilişkin Sayıştay'ın daha önce uyarı yaptığı öne sürüldü. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), "Sayıştaş raporu" haberlerine ilişkin bir açıklama yaparak iddiaları yalandı.

CHP'Lİ VEKİL AÇIKLADI

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da patlamanın yaşandığı bölgeye giderken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sayıştay’ın TTK hakkında 2019 yılında hazırladığı raporda, patlama olabileceği yolunda uyarı yaptığına dair belgeyi yayınladı.

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Sözcü'nün haberine göre Yavuzyılmaz paylaşımında "'Sayıştay, Bartın Amasra’daki üretim derinliğinin -300 metreye ulaştığını; çalışılan damarlarda gaz içeriklerinin yüksek olduğunu, ani gaz degajı ve grizu patlama riski artıyor' diyor" ifadelerini kullandı.

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Sayıştay'ın raporunda şu ifadeler yer aldı:

“2019 yılında müessesenin dengelenmiş üretim derinliği -300 metre olmuştur. Bu derinleşme, ani gaz degajı ve grizu patlaması gibi ciddi kaza risklerinin artmasına neden olmaktadır. Çalışılan damarların tamamında gaz içeriklerinin yüksek olduğu, dolayısıyla degaj kapasitelerinin de yüksek olduğu, arıza zonlarında riskin daha da arttığı bilinmektedir. Bu nedenle müessese ocaklarında ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra “Kurum Degaj Yönergesi” hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir"

TTK, İDDİALARI YALANLADI

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Amasra'daki maden faciasına ilişkin 'Sayıştay raporu' iddialarıyla ilgili, "Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir" açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Eksi kotlarda yüksek metan gazı' ve '2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporu' içerikli haberlerdeki yanlış ifadeler nedeniyle açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur. 2019 yılında yayımlanan Sayıştay raporuna atıfta bulunularak yapılan haberlerde, çalışan damarların tamamında gaz içeriğinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu haberlerde kömürün içerisinde yer alan metan gazı 'Çalışılan ortamdaki havada yüksek metan gazı tespit edildi' şeklinde lanse edilmektedir. Söz konusu bu ifade tamamen yanlıştır. Ocak içerisindeki havalandırma ile kömürün bünyesindeki metan gazı birbirinden farklı konulardır. Dolayısıyla bu durum iş sağlığını ve güvenliğini etkileyen bir durum değildi. Öte yandan Kurumumuzdaki tüm müesseselerimizde maden iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya riayet edilerek üretim yapılmaktadır."

Yapılan açıklamanın devamında, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermekte olduğu bildirilerek, "Sayıştay Başkanlığı Enerji Grup Başkanlığına atanan sayın İbrahim Özkarcı atanmasını müteakip kurumumuzu ziyaret etmiştir. Ziyaret esnasında Özkarcı, yeraltı ocağımızı da ziyaret etmiştir. Söz konusu ziyaret denetim amaçlı olmayıp, sadece kurumumuza yapılan bir nezaket ziyaretidir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmadığı gibi dezenformasyon içermektedir. TTK Amasra Müessesesinde üretim esnasında Kurum Degaj Yönergesi hükümleri titizlikle uygulanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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