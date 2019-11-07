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Maden'de heyelan riski bulunan ev ve iş yerlerinin tahliyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:07 | Son Güncelleme

Elazığ'ın Maden ilçesinde 510 ev ve iş yerinin tahliyesine yönelik, daha güvenli bir alanda konut ve iş yerleri yapılıyor - AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı: - "Yapılacak konut ve iş yerleri sosyal alanlarıyla vatandaşa daha iyi şartlarda yaşam imkanı sağlayacak"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle tahliye edilecek 510 ev ve iş yerinin yerine daha güvenli bir alanda konut ve iş yerlerinin inşası için çalışmalara başlandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan "Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporu"na istinaden heyelan riski bulunan alanlardaki 278 konut ve 232 iş yeri için alınan karar doğrultusunda tahliye çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda AFAD Başkanlığınca ilçe merkezinde belirlenen güvenli bir alanda yapılacak afet konutları, iş yerleri ve sosyal yaşam alanlarının proje görselleri Maden Kaymakamlığının resmi internet sitesinde paylaşıldı.

- "Vatandaşa daha iyi şartlarda yaşam imkanı sağlayacak"

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin Camiikebir Mahallesi'nin heyelan riski nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla afete maruz bölge ilan edildiğini belirtti.

Alınan karar doğrultusunda risk altında bulunan 510 ev ve iş yerinin tahliye sürecinin başladığını ifade eden Pıhtılı, şunları kaydetti:

"Bu alandaki konutların bir kısmının tahliyesi yapıldı, bir kısmının ise devam ediyor. Afete maruz bölge içerisinde ev ve iş yeri olan vatandaşların AFAD Başkanlığından konut ve iş yeri kredisi alabilmeleri için 60 günlük süre tanınmıştı, bu süre 2 Eylül'de bitti. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızdan 25 konut ve 15 iş yeri için müracaat eden oldu. İlçe merkezinde yapılacak konut ve iş yerleri için arazide çalışmalara başlandı. Kaç kişi müracaat ederse ona göre bu alanda konut ya da iş yeri yapılacak."

AFAD Başkanlığı tarafından yapılacak konut ve iş yerlerinin modern görünümüyle dikkat çektiğini dile getiren Pıhtılı, "Yapılacak konut ve iş yerleri sosyal alanlarıyla vatandaşa daha iyi şartlarda yaşam imkanı sağlayacak. Başvuru yapanlar devlete faizsiz vadesiz olarak taşındıktan 2 yıl sonra başlamak kaydıyla 20 yılda kira öder gibi ödeme yapacak. Afet bölgesinde kalan ev ve iş yerlerinin tapuları da yine kendilerinde kalacak." diye konuştu.

- Faizsiz kredi başvurusu için bir ay ek süre

Pıhtılı, heyelan riski altında bulunan bölgedeki vatandaşların mağdur olmaması için kredi başvuru sürecini 30 gün daha uzatacaklarını kaydetti.

Vatandaşların devletin sunduğu bu imkanı kaçırmaması gerektiğini aktaran Pıhtılı, ilçede ofis açtıklarını, projeyle ilgili vatandaşları bilgilendirdiklerini anlattı.

Pıhtılı, "Kimsenin mağdur olmaması için bu bir aylık süreyi iyi değerlendirmeleri, bunu dikkate almaları gerekiyor. Sadece müracaat edenlere konut ve iş yeri yapılacak." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD Elazığ heyelan maden

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