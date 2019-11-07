Maden'de heyelan riski bulunan ev ve iş yerlerinin tahliyesi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde heyelan riski nedeniyle tahliye edilecek 510 ev ve iş yerinin yerine daha güvenli bir alanda konut ve iş yerlerinin inşası için çalışmalara başlandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığınca hazırlanan "Maden ilçesi Camiikebir Mahallesi'ndeki Aktif ve Olası Heyelan Alanlarının Jeolojik-Jeoteknik Değerlendirme Raporu"na istinaden heyelan riski bulunan alanlardaki 278 konut ve 232 iş yeri için alınan karar doğrultusunda tahliye çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda AFAD Başkanlığınca ilçe merkezinde belirlenen güvenli bir alanda yapılacak afet konutları, iş yerleri ve sosyal yaşam alanlarının proje görselleri Maden Kaymakamlığının resmi internet sitesinde paylaşıldı.

- "Vatandaşa daha iyi şartlarda yaşam imkanı sağlayacak"

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin Camiikebir Mahallesi'nin heyelan riski nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla afete maruz bölge ilan edildiğini belirtti.