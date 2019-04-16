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Madrid'de büyükelçiliğe yönelik sahte bomba ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:33 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Madrid Büyükelçiliğine gelen bomba ihbarı üzerine İngiltere, Kanada ve Hollanda büyükelçiliklerinin de bulunduğu bina boşaltıldı - Büyükelçiliğine gelen bomba ihbarı sahte çıktı

MADRİD (AA) - İspanya'nın başkenti Madrid'de, İngiltere, Kanada, Hollanda ve Avustralya'nın büyükelçiliklerinin bulunduğu yüksek bir bina bomba alarmından dolayı boşaltılırken, yapılan kontrollerin ardından ihbarın sahte olduğu ortaya çıktı.

"Torre Espacio" adlı, 235 metre yüksekliğindeki 57 katlı binanın 24. katında bulunan Avustralya'nın Madrid Büyükelçiliğine gelen bomba ihbarı üzerine İspanyol polisinin verdiği alarmla boşaltılan binada yapılan aramalar sonrası ihbarın asılsız olduğu bildirildi.

Bomba ihbarı nedeniyle yaklaşık bin çalışanın bulunduğu bina tamamen boşaltılırken, tedbir amacıyla bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Binada 4 ülkenin büyükelçiliklerinin yanı sıra bazı büyük şirketlerin ofisleri de bulunuyor.

Güvenlik için bir süre trafiğe kapalı tutulan bina çevresindeki yollar kontrollerin ardından açıldı.

Avustralya Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gün boyunca kapalı olacağını duyurarak verilen rahatsızlıktan dolayı vatandaşlardan özür diledi.

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Avustralya'nın Madrid Büyükelçiliği İspanya madrid sahte bomba alarmı

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