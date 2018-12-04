Maduro'dan dikkat çeken hareket! Türk bayrağını yerde görür görmez...

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro resmi tören sırasında yere düşen Türk Bayrağı'nı fark ederek hassasiyet gösterdi ve yerden kaldırdı. O anlar kameralara yansıdı.
Maduro'dan dikkat çeken hareket!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ziyareti kapsamında Venezuela'da.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından başkent Caracas‘taki Miraflores Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Resmi törenin yapıldığı yerde Türk bayrağı rüzgar nedeniyle yere düştü.
Maduro, yere düşen bayrağı yerden kaldırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
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