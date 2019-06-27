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Maduro: "Darbe yapmaya kalkışan terörist grubu yakaladık ve hapse attık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 05:04 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro: - "Venezuela halkına ve demokrasisine darbe yapmaya çalışan terörist bir grubu ortaya çıkardık ve yakaladık" - "Bir uyarı veya tehdit olarak algılamayın ama bir darbe girişimi olursa, ancak oligarşinin ve ülkenin tüm faşist kesimlerinin imtiyazları ile birlikte sona ereceği daha derin ve daha radikal bir devrim gelir"

CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde önlenen son darbe girişiminin arkasındaki grubun yakalandığını söyledi.

Maduro, başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 - 24 Haziran için planlanan ve güvenlik birimlerinin engellediği darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Venezuela halkına ve demokrasisine darbe yapmaya çalışan terörist bir grubu ortaya çıkardık ve yakaladık. 14 ay süren bir takip sonrasında bu suçlular yakalanıp hapse atıldılar." ifadelerini kullanan Maduro, darbecilerin ABD ve Kolombiya tarafından finanse edildiğini belirtti.

Darbecilerin içinde İsraillilerin de bulunduğuna dikkati çeken Maduro, darbecilerin, kendisine yönelik suikast planlarının yanı sıra ülkenin telefon ve internet altyapısına da bombalı saldırılar düzenlemeyi hedeflediklerini anlattı.

Devlet Başkanı Maduro darbecileri faşist bir grup olarak niteledi ve şunları söyledi:

"Ortalığı kan gölüne çevirmeye çalışarak iktidara gelmeye çalışan katiller. Politika bu mudur? Onlara muhalif diyemem çünkü öldürmek, katletmek, etrafı bombalamak isteyen ancak katil, faşist ve terörist olarak adlandırılır."

- “Darbe girişimi olursa hükümet radikalleşir”

Maduro, yeni bir darbe girişimine karşı saldırıyla cevap vereceklerini belirterek, "Bir uyarı veya tehdit olarak algılamayın ama bir darbe girişimi olursa, ancak oligarşinin ve ülkenin tüm faşist kesimlerinin imtiyazları ile birlikte sona ereceği daha derin ve daha radikal bir devrim gelir. Faşist bir darbe girişimine, acımasız bir devrimci karşı saldırıyla cevap veririz ve halk dediğin de böyle olmalı." dedi.

Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında Venezuelalı emekli askerlerin yanı sıra aralarında İsrailli ve Kolombiyalıların da bulunduğu yabancılardan oluşan ve 3 gruba ayrılan darbecilerin 23 - 24 Haziran’da yapmayı planladıkları darbenin başarısızlığa uğratıldığını duyurmuştu.

Rodriguez, darbecilerin bir grubunu Dominik Cumhuriyeti’nde yaşayan Venezuelalı emekli General Jose Baez Torrealba'nın yönettiğini ve bu grubun Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello'yu öldürmeyi amaçladıklarını öne sürmüştü.

Gruba ait telefon görüşmelerini ve video konferans kayıtlarını da paylaşan Rodriguez darbecilerden bazılarının gözaltında olduğunu kaydetmişti.

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Juan Guaido Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela'da yeni darbe girişimi

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