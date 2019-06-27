CARACAS (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinde önlenen son darbe girişiminin arkasındaki grubun yakalandığını söyledi.

Maduro, başkent Caracas’taki devlet başkanlığı sarayı Miraflores’de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 - 24 Haziran için planlanan ve güvenlik birimlerinin engellediği darbe girişimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Venezuela halkına ve demokrasisine darbe yapmaya çalışan terörist bir grubu ortaya çıkardık ve yakaladık. 14 ay süren bir takip sonrasında bu suçlular yakalanıp hapse atıldılar." ifadelerini kullanan Maduro, darbecilerin ABD ve Kolombiya tarafından finanse edildiğini belirtti.

Darbecilerin içinde İsraillilerin de bulunduğuna dikkati çeken Maduro, darbecilerin, kendisine yönelik suikast planlarının yanı sıra ülkenin telefon ve internet altyapısına da bombalı saldırılar düzenlemeyi hedeflediklerini anlattı.

Devlet Başkanı Maduro darbecileri faşist bir grup olarak niteledi ve şunları söyledi:

"Ortalığı kan gölüne çevirmeye çalışarak iktidara gelmeye çalışan katiller. Politika bu mudur? Onlara muhalif diyemem çünkü öldürmek, katletmek, etrafı bombalamak isteyen ancak katil, faşist ve terörist olarak adlandırılır."